- Aproximativ 15.000 de militari rusi vor sta in autoizolare, dupa ce unii dintre ei au fost testați pozitiv la coronavirus. Vladimir Putin a anunțat, inca de saptamana trecuta, ca traditionala parada de 9 mai este amanata, potrivit Mediafax, citeaza Digi24 .

- Din cauza pandemiei noului coronavirus, presedintele rus Vladimir Putin a decis, joi, sa amane parada militara anuala de la 9 mai, prin care Moscova sarbatoreste victoria impotriva Germaniei naziste.

- Din cauza coronavirusului, presedintele rus Vladimir Putin s-a hotarat joi sa amane parada militara din 9 mai, prin care Moscova sarbatoreste anual victoria impotriva Germaniei naziste. Este al doilea eveniment major la care Kremlinul a fost nevoit sa renunte, relateaza AFP.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat joi ca evenimentele care urmau sa aiba loc la 9 mai vor fi amanate, ca si o uriasa parada militara in Piata Rosie pentru a marca 75 de ani de la victoria sovietica in cel de-al Doilea Razboi Mondial, decizie luata ca urmare a agravarii crizei coronavirusului,…

- Organizatii ale veteranilor rusi il indeamna pe Vladimir Putin sa amane defilarea militara de la 9 mai care urmeaza sa marcheze 75 de ani de la victoria impotriva nazistilor, din cauza pandemiei covid-19, relateaza AFP potrivit news.ro.Reprezentanti ai mai multor organizatii de veterani i-au…

- Armata norvegiana a anuntat joi inchiderea unei baze militare si plasarea personalului acesteia in carantina dupa ce un soldat a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, chiar inainte de debutul manevrelor NATO in regiune, potrivit AFP, potrivit Agerpres.Situata in municipalitatea Malselv,…

- Rusia a invitat joi armata franceza sa participe la parada militara organizata in Piata Rosie din Moscova la 9 mai pentru celebrarea a 75 de ani de la "victoria asupra Germaniei fasciste", informeaza AFP. "Onoram profund memoria soldatilor francezi care au luptat alaturi de Armata Rosie…

- Președintele Belarusului, Alexander Lukasenko, a respins pretențiile Rusiei in legatura cu vizita secretarului de stat american Michael Pompeo la Minsk. Șeful statului a spus ca aceasta vizita nu a facut niciurau Rusiei. Potrivit lui Lukasenko, dupa sosirea inaltului oficial american, Moscova a ridicat…