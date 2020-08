Zeci de mii de persoane manifesteaza din nou duminica la Minsk pentru a denunta realegerea presedintelui belarus Aleksandr Lukasenko, lider care se confrunta de doua saptamani cu o uriasa miscare de protest, transmit jurnalisti ai agentiei France Presse.



Fluturand drapele in alb si rosu, culorile miscarii de contestare, multimea s-a adunat in Piata Independentei si pe strazile din jur, strigand in cor sloganuri ca "Libertate!".



Media si conturi ale serviciului de mesagerie Telegram apropiate de opozitie vorbesc despre peste 100.000 de protestatari in capitala Belarusului…