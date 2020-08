Stiri pe aceeasi tema

- Un vot anticipat a inceput marti, in Belarus, in vederea alegerilor prezidentiale de duminica, un scrutin in care presedintele autoritarist in exercitiu Aleksandr Lukasenko o infrunta pe Svetlana Tihanovskaia, o opozanta necunoscuta in urma cu cateva luni, relateaza AFP, potrivit news.ro.Campania…

- Declaratie incredibila a presedintelui statului Belarus, Aleksandr Lukasenko. Oficialul a declarat ca a avut COVID-19, dar a fost asimptomatic. Lukasenko recomanda cetatenilor condusul tractorului ca remediu.

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a dat asigurari miercuri, in cursul unei vizite la granita dintre Grecia si Turcia, ca Uniunea Europeana este decisa sa-si apere frontierele, pe fondul temerilor exprimate de ministrul grec de externe, Nikos Dendias, in legatura cu un nou val de migratie…

- In jur de 140 de persoane au fost arestate in timpul adunarilor opozitiei din Belarus, unde presedintele Aleksandr Lukasenko intensifica represiunea inaintea alegerilor prezidentiale din august, a indicat sambata centru Viasna de aparare a drepturilor omului, transmite AFP. Aleksandr Lukasenko,…

- Oficialii europeni acuza Rusia și China de raspandirea unor periculoase dezinformari, mai ales de la izbucnirea pandemiei de coronavirus. Josep Borrell, Inalt Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe a declarat ca Pandemia de coronavirus a fost acompaniata de o masiva ,,infodemie”, scrie biziday.ro.…

- Premierul ungar Viktor Orban, aflat in vizita in Belarus, a solicitat vineri ridicarea sanctiunilor europene impuse acestei tari conduse din 1994 de presedintele autoritar Aleksandr Lukasenko, transmite AFP. ''Parteneriatul nu se poate construi cu sanctiuni. Iata de ce este timpul ca Uniunea…