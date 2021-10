Belarus e în scandal diplomatic cu Franța. Ambasadorul francez de la Minsk a plecat Belarusul este implicat intr-un nou scandal diplomatic , dupa expulzarea ambasadorului francez la Minsk, Nicolas de Bouillane de Lacoste. Expulzarea ambasadorului francez la Minsk, Nicolas de Bouillane de Lacoste, se inscrie in linia relatiilor reci pe care Belarus le are cu UE. Raporturile s-au inrautatit din nou dupa mesajul Ministerului de Externe din Belarus, care „i-a trimis ambasadorului o cerere de a parasi Minsk inainte de 18 octombrie”. Desi guvernul nu a oferit explicatii suplimentare, mass-media locala a scris ca refuzul lui Lacoste de a preda acreditarile sale direct lui Alexander… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

