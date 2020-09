Belarus: Berlinul "cere să știe unde este" Kolesnikova Germania "cere sa știe unde se afla" opozanta bielorusa Maria Kolesnikova, care, potrivit anturajului sau, a fost "rapita" luni dimineața, a declarat ministrul german de externe Heiko Maas, potrivit AFP.



"Suntem foarte îngrijorați pentru doamna Kolesnikova", a declarat Heiko Maas pentru Bild, în timp ce Germania deține președinția rotativa a Uniunii Europene.



"Cerem sa știm unde se afla și cerem eliberarea tuturor prizonierilor politici din Belarus", a adaugat el.



Persoane neidentificate au rapit-o luni pe o lidera a protestatarilor,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

