Gigi Becali (65 de ani), finanțatorul celor de la FCSB, a vorbit din nou despre posibilitatea ca derby-ul cu Dinamo sa se dispute pe Ghencea și anunța ca va merge pe stadion alaturi de prim-ministrul Marcel Ciolacu daca roș-albaștrii vor primi acceptul celor de la CSA Steaua. Becali are in continuare incredere ca FCSB va primi acces pana la urma in Ghencea și anunța ca va merge pe stadion alaturi de Marcel Ciolacu la meciul cu Dinamo daca se va disputa acolo. ...