Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo a spulberat-o pe FC Argeș, 6-1, in turul barajului de promovare/menținere in SuperLiga. Andrei Nicolescu, președintele „cainilor”, a indemnat la calm dupa meci, dar laudat jocul echipei sale. „E un pas mare spre Liga 1, dar mai avem un meci, trebuie sa ramanem concentrați. Trebuie sa fim echilibrați.…

- FC Argeș nu o duce rau numai pe teren, acolo unde a fost pur și simplu distrusa de Dinamo in turul barajului de menținere-promovare in Superliga, ci problemele de la clubul piteștean se reflecta și in afara terenului. Gazeta Sporturilor va ofera detalii incredibile despre situația de la clubul din Trivale.…

- Dinamo - FC Arges, meci contand pentru prima mansa a barajului de mentinere - promovare in SuperLiga, este programat, luni, 29 mai, de la ora 20:00, pe Arena Nationala din Bucuresti, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Romania a cucerit aurul in proba feminina de 8+1, la Campionatele Europene de canotaj de la Bled (Slovenia) și a strans in total cinci medalii de aur și una de argint, informeaza Agenția de presa Rador, care citeaza București FM. Citește și: Dinamo – FC Argeș, turul barajului de promovare-menținere…

- Arnold Garita, atacantul lui FC Argeș, a dialogat cu fanii live pe contul sau de TikTok, unde a raspuns la intrebari și a lasat sa se ințeleaga ca ar fi tentat de o mutare la FCSB, fiind mare fan al patronului Gigi Becali. Dinamo - FC Argeș se joaca luni, de la ora 20:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro…

- Președintele Petrolului, Claudiu Tudor, considera ca și celelalte echipe din Superliga și-ar dori Dinamo inapoi in primul eșalon, inclusiv ploieștenii, dar tot formația din Trivale este favorita in dubla de la baraj Gloria Buzau - UTA, sambata, și Dinamo - FC Argeș, luni, sunt primele dueluri in barajul…

- Casa Fotbalului a gazduit luni, 22 mai, tragerea la sorți prin care a fost stabilita ordinea disputarii jocurilor de baraj pentru menținerea/promovarea in Liga 1, respectiv pentru promovarea in Liga 2.Barajul pentru menținerea/promovarea in Liga 1 se va disputa in dubla manșa. Datele cunoscute in…

- Arnold Garita e istorie la FC Argeș! Francezul a fost exclus din lotul piteștenilor pe termen nelimitat, dupa ce a sarit la bataie cu un coechipier la antrenamentul de miercuri seara. Informația, prezentata inițial in presa locala, a fost confirmata pentru GSP.ro de Razvan Tunaru, managerul sportiv…