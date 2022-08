Stiri pe aceeasi tema

- FCSB nu se va baza pe 3 titulari la meciul cu CS Mioveni de etapa viitoare: Risto Radunovic (30 de ani, fundaș stanga), Bogdan Rusu (32, atacant) și Florinel Coman (24, extrema stanga). Nu doar Florinel Coman s-a ales cu probleme medicale dupa meciul cu Dunajska Streda (1-0). Risto Radunovic s-a accidentat…

- FCSB o infrunta in deplasare pe Dunajska Streda din Slovacia in prima manța a turului 3 preliminar Conference League. Partida este programata de la 21:30 și este LiveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Antena 1. Daca vor trece de slovaci, „roș-albaștrii” vor intalni in play-off caștigatoarea confruntarii…

- Adrian Mititelu (54 de ani), patronul de la FCU Craiova, a dezvaluit ca a avut doua tentative de a-l transfera la echipa sa pe Bogdan Rusu (32), atacantul cumparat luni de FCSB de la CS Mioveni. Gigi Becali l-a transferat in regim de urgența pe Bogdan Rusu, cel mai important jucator de la CS Mioveni,…

- Alexandru Pelici, antrenorul celor de la CS Mioveni, il caracterizeaza pe Bogdan Rusu, abia transferat de FCSB: „E un «vulpoi»! Poate face fața la orice echipa din Romania”. Atacantul in varsta de 32 de ani a fost prezentat ieri de FCSB și are șanse mari sa debuteze miercuri, in prima manșa din turul…

- David Miculescu și Bogdan Rusu au semnat luni, azi vor face deplasarea in Slovacia, iar joi vor fi titulari in Europa, cu Dunajska Streda, in turul 3 din Conference League. In 2008, FCSB a procedat la fel cu Toja, care dupa ce a aterizat de la Dallas a intrat titular cu Galatasaray, in turul din barajul…

- Atacantul Bogdan Rusu, de la CS Mioveni, va ajunge azi la București și va semna contractul cu FCSB, ceea ce inseamna ca va putea fi folosit miercuri cu Dunajska Streda in Conference League.Gigi Becali le va plati celor de la CS Mioveni 300.000 de euro in schimbul lui Bogdan Rusu, suma care va crește…

- Florinel Coman a țintit de doua ori bara in meciul dintre FCSB și FC U Craiova 1948, scor 1-1. Capitanul roș-albaștrilor spera ca lucrurile se vor indrepta pentru echipa la acare evolueaza incepand chiar de la partida urmatoare. „Suntem dezamagiți. A fost o prima repriza foarte grea, in care ne-au pasat,…

- La primul meci oficial din postura de capitan al celor de la FCSB, Florinel Coman a marcat dupa un an de seceta și a fost cel mai bun jucator de pe teren in manșa retur cu Saburtalo din turul II preliminar Conference League, scor 4-2, 4-3 la general. Florin Tanase e la un pas sa semneze cu chinezii…