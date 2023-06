Bebeluș rănit într-un accident produs de tatăl său, care avea o alcoolemie de 1,62 mg/l Politistii din Bailesti au intocmit un dosar pentru vatamare corporala din culpa si conducere sub influenta alcoolului pe numele unui barbat de 36 de ani. Potrivit oamenilor legii, in noaptea de sambata spre duminica, barbatul a condus baut si a provocat un accident, in urma caruia a fost ranit copilul sau, de patru luni. Soferul avea o alcoolemie de 1.62 mg/l alcool pur in aerul expirat. Potrivit reprezentantilor IPJ Dolj , accidentul a avut loc in municipiul Bailesti. „In noaptea de 24/25 iunie, ora 00.18, politistii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Bailești au fost sesizati cu privire… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer beat care avea in mașina un bebeluș a intrat intr-un copac. Accidentul a avut loc in noaptea de sambata spre duminica, pe strada Independenței din Bailești. Polițiștii au constatat ca un barbat, de 36 de ani, din Bailești, in timp ce conducea un autoturism pe strada Independenței, la intersecția…

- O femeie de 53 de ani a fost ranita grav, in urma unui accident produs vineri seara, in comuna Moțaței, Dolj. Potrivit oamenilor legii, un barbat de 54 de ani, care era baut, a pierdut controlul direcției și a intrat cu mașina intr-un gard. Victima era pasagera in mașina condusa de șoferul baut. Polițiștii…

- Ieri, 19 iunie, in jurul orei 06.00, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare, au fost sesizați cu privire la faptul ca pe strada Europa din municipiu, s-a produs un accident rutier soldat cu victime. Deplasați la fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca un autoturism condus de catre un barbat de…

- Joi, 15 iunie, in jurul orei 10.00, polițiștii Serviciului Rutier Maramureș au surprins pe D.J. 108E, in localitatea Mogoșești, un autoturism, la volan fiind identificat un barbat, de 51 de ani, din Baia Mare. Acesta a fost testat de polițiștii rutieri cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 1,08 mg/l…

- Marti, 25 aprilie, la ora 11.38, polițiștii din cadrul Secției 2 Bogdan Voda, impreuna cu polițiștii Postului de Poliție Stramtura, au oprit pentru control, pe D.C. 15 Stramtura, un autoturism condus de catre un barbat de 42 de ani din Stramtura. Șoferul prezenta halena alcoolica, motiv pentru care…

- Un barbat de 43 de ani, din Miercurea Ciuc, a ajuns cu TIR-ul in șanț, in localitatea Chiraleș. Inainte de a se urca la volan, se pare, a consumat alcool. TIR-ul a parasit drumul intr-o curba și a ajuns in șanțul de pe margine. Șoferul a ieșit singur din cabina autotrenului, iar la sosirea salvatorilor,…

- Un minor de 16 ani, din comuna Afumati, Dolj, este acuzat de comiterea a trei infractiuni, dupa ce, baut fiind, a furat un autoturism si a fugit de politistii care i-au facut semn sa traga pe dreapta. Incidentul a avut loc in seara zilei de duminica, in comuna Afumati. Minorul avea o alcoolemie de de…

- Un barbat a fost oprit de polițiștii rutieri din București sambata seara, 8 aprilie, iar la controlul cu etilotestul oamenii legii l-au gasit cu o valoare de 2,36 la mie. Potrivit legii, se va alege cu dosar penal.Recordul in privința alcoolului in sange la volan ii aparține unui barbat care in martie…