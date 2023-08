Stiri pe aceeasi tema

- Un bebeluș mort a fost gasit intr-o punga la Hotelul Marriott din București. Potrivit Poliției Capitalei, in urma cercetarilor, s-a constatat ca punga fusese abandonata de o femeie de 22 de ani cazata la hotel.La data de 20 august 2023, in jurul orei 07:20, Direcția Generala de Poliție a Municipiului…

- Poliția din Ilfov extinde cercetarile dupa tentive de rapire repetate in Ilfov. O alerta maxima a fost declanșata in Saftica, o localitate ilfoveana de langa Capitala, dupa ce doi indivizi au incercat sa rapeasca doua fetițe de 12 și, respectiv, 14 ani chiar de pe strada. Polițiștii au intrat imediat…

- Vineri, 4 august, polițiștii din Tauții-Magherauș au dispus sanctionarea contravenționala a unui barbat din Cicarlau, cu o amenda in valoare de 30.000 de lei pentru incalcarea prevederilor art. 20 din OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor. In fapt, la data de 1 august, in jurul orei 21.00, barbatul…

- Stire de presa Bucuresti, 5 iulie 2023 ACTIVITATI ALE POLITISTILOR DE IMIGRARI DIN ILFOV: PATRU DECIZII DE RETURNARE EMISE SI TREI PERSOANE INDEPARTATE SUB ESCORTA Politistii de imigrari din Ilfov au preluat, marti, 4 iulie a.c., de la politistii din cadrul Directiei de Investigare a Criminalitatii…

- Zeci de perchezitii au loc la aziluri de batrani și instituții publice din Bucuresti si din judetele Ilfov, Ialomita, Calarasi, Constanta, Olt si Arges, intr-un dosar de exploatare a persoanelor cu vulnerabilitați si abuz in serviciu. Polițiștii și procurorii DIICOT au descins in camine de batrani din…

- Polițiștii vor declanșa proteste de strada și amenința cu „blocarea sistemului” daca doleanțele nu le vor fi satisfacute de guvern. Sindicaliști din Poliție vor salarii mai mari, dotari și acoperirea deficitului de personal. Sindicatul National al Politistilor si Personalului Contractual ( SNPPC ) declanseaza…

- Un accident grav a avut loc duminica, in zona Academiei Militare, din Bucuresti, dupa ce doua masini s-au tamponat, iar una din ele a ricosat si a lovit un foodtruck de alaturi. Patru persoane au ajuns la spital, printre care si un barbat care s-a speriat, s-a inecat cu mancarea și a intrat in stop…

- "La data de 27 mai a.c., in jurul orei 15:27, Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a fost sesizat cu privire la faptul ca, pe DNCB, Splaiul Unirii, la intersecție cu autostrada A2, s-a produs un accident rutier intre mai multe autovehicule, printre care și un vehicul militar.La fața locului,…