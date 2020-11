Printre ultimele 196 de decese in randul pacienților Covid-19, inregistrate in Romania in ultimele 24 de ore, se numara și un bebeluș in varsta de doar cateva luni. Conform datelor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica , in ultimele 24 de ore au fost raportate 196 de decese in randul pacienților infectați. Printre victime se afla și un bebeluș din Mureș, conform Digi24 . Fetița de cateva luni ar fi avut mai multe comorbiditați. The post Bebeluș infectat cu Covid-19, printre victimele raportate in ultimul bilanț appeared first on Puterea.ro .