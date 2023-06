Stiri pe aceeasi tema

- Un bebeluș de 25 de zile diagnosticat cu insuficiența respiratorie acuta, in urma unei intoxicații cu nitriți, a fost transferat din Tecuci la Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii Galați cu ajutorul unui elicopter SMURD, anunța Inspectoratul General de Aviatie (IGAv).„Inca un bebeluș a fost salvat…

- Elicopterul SMURD de la Galati a desfasurat, joi seara, o misiune pentru salvarea unui copil de patru ani din Republica Moldova, care suferise un stop cardio-respirator. El a fost resuscitat cu succes si transportat la un spital din Chisinau.

- Un nou-nascut de numai trei zile aflat in stare grava a fost salvat, miercuri, in urma unei interventii rapide a elicopterului SMURD din Galati. ‘Bebelusul, aflat in stare grava si diagnosticat cu afectiuni pulmonare, a necesitat transferul de urgenta de la Tecuci la Spitalul Clinic de Urgenta pentru…

- Astazi, 22 iunie a.c., un nou nascut de numai 3 zile a fost salvat datorita interventiei rapide si eficiente a elicopterului SMURD din Galati.Bebelusul, aflat in stare grava si diagnosticat cu afectiuni pulmonare, a necesitat transferul de urgenta de la Tecuci la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii…

- O femeie a murit, iar fiica a fost transportata la spital cu elicoperul SMURD in urma unui accident rutier in județul Galați. O femeie de 42 de ani a murit, sambata, in localitatea Negrilești, județul Galați, intr-un accident. Fiica de 14 ani se afla pe bancheta din spate și a suferit leziuni. Polițiștii…

