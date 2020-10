Bebelus de 4 luni, decedat din cauza coronavirozei. Avea mai multe afecțiuni Baiețelul este cea mai tanara victima a COVID-19 din Romania. Copilul avea mai multe comorbiditați accentuate, potrivit precizarilor Grupului de comunicare strategica. BREAKING NEWS! RECORD de INFECTARI și de pacienți la ATI! Numar URIAȘ de decese Nu este insa singurul bebeluș decedat din cauza acestui virus. In luna august, in Portugalia, o fetita tot de 4 luni din regiunea Lisabona, care suferea de cardiopatie congenitala grava a decedat dupa ce a fost infectata de o ruda. Spitalele vor folosi teste rapide pentru depistarea COVID-19 In ultimele 24 de ore in Romania și-au pierdut viața… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

