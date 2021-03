Beatrice Rancea, vizitată de mascați, de Mărțișor! Percheziții la Opera Română din Iași privind presupuse fraude Astazi, procurorii și jandarmii au descins la sediul Operei Naționale Romane Iași, manageriata de Beatrice Rancea, dar și la locuințele angajaților, intr-un dosar ce este privește mai multe fapte de corupție comise de fosta soție a actorului Claudiu Bleonț. Actiunea vine dupa un raport al Curtii de Conturi care releva numeroase nereguli de care s-ar face vinovata Beatrice Rancea, managerul instuitutiei. Pe numele acesteia exista mai multe plangeri penale. Artista și fosta jurata al unei populare producții Pro TV a fost saltata din propria locuința, acolo unde oamenii legii au descins in aceasta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Liderul sindicatului artistilor din Opera Nationala Romana Iasi, Marius Aftaragaci, a declarat, luni, presei ca managerul institutiei, Beatrice Rancea, ar fi trebuit demisa de mai mult timp, avand in vedere ca au fost sesizate nereguli administrative din partea sindicatului dar si ca urmare a rapoartelor…

- Procurorii și jandarmii au descins luni dimineața la sediul Operei Naționale Romane Iași, intr-un dosar cu fraude economice. Potrivit Ziarul de Iași, percheziții au avut loc și acasa la managerul Beatrice Rancea.Acțiunea a inceput, luni, la primele ore ale dimineții, procurorii și polițiștii au efectuat…

- Procurorii DIICOT au efectuat, luni dimineata, perchezitii la sediul Operei Nationale Romane Iași. Actiunea oamenilor legii vine in contextul neregulilor de care s-ar face vinovata Beatrice Rancea, managerul instuitutiei, potrivit Ziarul de Iași . Aceștia au cautat documente, apoi i-au luat pe unii…

