- Cosmin Butuza, secretar de stat in cadrul Ministerului Tineretului si Sportului, a venit la Targu-Jiu, sambata, la deschiderea Turneului Final al Ligii Naționale de Baschet 3×3. Acesta a explicat ce a vrut sa spuna atunci cand a folosit cuvantul „tricoaie”, intr-o conferința…

- Echipa masculina de baschet Athletic Constanta a castigat ambele meciuri disputate in prima zi a turneului final al Ligii Nationale de Baschet 3 la 3, care de desfasoara la Tg. Jiu.Formatia de pe litoral a invins cu 17 12 BCMU FCA CSM Pitesti si cu 21 17 BC CSU Sibiu.Astazi, de la ora 17.10, BC Athletic…

- Oficialii echipei masculine de baschet Athletic Constanta, care va evolua in sezonul 2018 2019 in prima liga a Romaniei, a anuntat ca trei dintre jucatorii de baza, Adrian Trandafir, Alexandru Lita si Daniel Mainea, continua la formatia de pe litoral pentru cel putin un an, prelungindu si intelegerile…

- Reprezentantele baschetului constantean in competitiile nationale de seniori, BC Athletic (masculin) si CS Phoenix (feminin) s-au calificat la Turneul Final al Ligii Nationale de baschet 3x3, ce va avea loc la Targu Jiu, astazi si maine.Federatia Romana de Baschet a publicat, marti, clasamentul final…

- Echipa masculina de baschet Athletic Constanta a fost una dintre surprizele placute ale sezonului 2017 2018 din Liga 1. Povestea jucatorilor antrenati de Alexandru Olteanu, Bogdan Ivanovici si Vasile Pasca a avut un sfarsit fericit, formatia clasandu se pe locul trei si urmand a evolua in esalonul de…

- Baschet Club Athletic Constanta a incheiat cu o victorie turneul Final Four de la Braila si a obtinut medaliile de bronz ale Ligii Intii. ”Gladiatorii din Tomis” vor evolua din sezonul viitor in Superliga Romaniei. O echipa așa cum se autointituleaza, “Made in Constanța”, cu 13 jucatori…

- Final 4 Euroliga de baschet masculin 2018 se va desfașura la Belgrad (18-19 mai). Vor participa ȚSKA Moscova, Real Madrid, Fenerbahce și Jalghiris Kaunas. 20 mai 18.00 Finala mica: Jalghiris – ȚSKA 21.00 Finala mare: Real – Fener Final 4 Euroliga de baschet masculin 2018 Semifinale 18 mai, 19.00 Fenerbahce…

- Federatia Romana de Baschet a stabilit locatiile pentru desfasurarea turneelor finale ale Ligii l, atat la masculin, cat si la feminin. Vor lupta pentru promovarea in Liga Nationala opt echipe (patru la feminin si patru la masculin), printre care si doua din Constanta. Turneul masculin va fi gazduit…