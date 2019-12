Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Conservator (Tories) al premierului britanic in exercitiu Boris Johnson a obtinut o majoritate absoluta de 365 din cele 650 de mandate din Camera Comunelor, cu 48 mai multe fata de scrutinul din 2017, o victorie istorica in alegerile legislative de joi, potrivit rezultatelor definitive, relateaza…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, vineri, un curs de referinta de 4.7786 lei/euro, in scadere cu 0,01% fata de valoarea atinsa joi. Lira sterlina a atins cel mai ridicat nivel din iunie 2016 pana in prezent, in contextul alegerilor legislative din Marea Britanie. Joi, euro a coborat…

- Partidul Conservator, condus de premierul Boris Johnson, a caștigat categoric alegerile anticipate din Marea Britanie, potrivit numaratorii oficiale parțiale prezentate de presa britanica. Conservatorii pro-Brexit au obținut cel mai bun rezultat din 1987 pana acum și sunt pe cale sa obțina majoritatea…

- Conservatorii lui Boris Johnson obțin o victorie zdrobitoare - majoritate absoluta - in Parlamentul de la Londra in urma alegerilor legislative anticipate, potrivit exit-pollurilor ale caror rezultate au fost anunțate la inchiderea urnelor din Marea Britanie.

- Conservatorii obtin 368 de locuri in Parlament, o majoritate confortabila, in urma alegerilor legislative din Marea Britanie, conform exit-poll-urilor, ceea ce ii ofera lui Boris Johnson conditii pentru a-si indeplini promisiunea de a scoate Regatul Unit din UE pana la 31 ianuarie 2020. Laburistii…

- Statele Unite și-au exprimat preferința pentru un Brexit fara acord în cadrul discuțiilor cu oficialii britanici, susține Partidul Laburist, citând documente oficiale privind negocierile preliminare pe tema unui tratat comercial între Londra și Washington, informeaza publicația The…

- Premierul britanic conservator Boris Johnson si liderul opozitiei laburiste Jeremy Corbyn s-au atacat reciproc pe tema Brexitului in prima lor debatere televizata, cu speranta sa obtina cateva voturi in alegerile legislative anticipate de la 12 decembrie, relateaza AFP.

- Consiliul Uniunii Europene a fost de acord cu amanarea Brexit ului pentru 31 ianuarie 2020, a anuntat presedintele Consiliului, Donald Tusk, intr-un mesaj postat pe Twitter, luni, potrivit b1.ro. Data de 31 ianuarie 2020 nu este, insa, chiar fixa. Conform unui document consultat de The Guardian, Marea…