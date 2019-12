BBC, despre execuția soților Ceaușescu. „Crăciunul deschide răni vechi” In ziua de Craciun, in urma cu 30 de ani, dictatorul comunist Nicolae Ceaușescu și soția sa, Elena, au fost uciși de un pluton de execuție, dupa ce au fost condamnați la moarte pentru crime impotriva umanitații. La 30 de ani de la Revoluție, BBC amintește ca executarea dictatorului „deschide rani vechi de Craciun” deoarece vinovații pentru moartea a peste 1.100 de oameni nu au fost trași la raspundere nici pana acum.Revoluția sangeroasa care a avut loc in Romania in decembrie 1989 a dus la prabușirea unuia dintre cele mai represive regimuri comuniste și la inlaturarea de la putere a dictatorului… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

