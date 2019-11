Stiri pe aceeasi tema

- Landul Bavaria va dona Muzeului Francmasoneriei Germane 203 carti ce au fost confiscate de nazisti, conform unui anunt facut miercuri de Ministerul pentru Stiinta si Arte, transmite DPA, potrivit Agerpres. Cartile, ce au legatura cu Francmasoneria, au fost confiscate intre anii 1933 si 1936, imediat…

- Un craiovean si-a lasat vecinii fara gaze la aragaz. Proprietarul a avut curiozitatea sa testeze detectorul de gaze montat in urma cu cateva luni si a lasat tot blocul fara gaze. Locatarii din blocul J38 din cartierul craiovean Rovine stau de cinci zile fara gaze naturale. Proprietarii spun ca nu pot…

- La inceputul lunii septembrie cei doi iubiți, originari din Targu Jiu au spus „ Da” in fața ofițerului de stare civila. Evenimentul s-a desfașurat in cadrul hotelului pe care cei doi il dețin și care se afla la doar cațiva kilometri de București. Taisia și soțul ei Gabriel Ceaușescu…

- La data de 10.10.2019, polițiștii Secției de Politie Rurala Odobești, in urma activitaților specifice desfașurate, au identificat principalii suspecți in cazul unor furturi din locuința savarșite in perioada august – octombrie 2019, pe raza comunei Jariștea. De asemenea, in cursul zilei de ieri, pe…

- Zeci de vaci lasate libere de proprietari terorizeaza de mai mulți ani turiștii și localnicii din Vatra Dornei. Un animal a fost implicat intr-un accident de tren, un tauraș a fost surprins pe contrasens, iar miercuri seara, un barbat a cerut ajutorul polițiștilor reclamand ca este fugarit de un taur,…

- LitVest 2019 „Literatura la cuvant” se desfașura in perioada 25-28 septembrie, zile in care publicul va avea ocazia sa interacționeze cu cațiva dintre cei mai importanți scriitori de azi! Și in acest an, LitVest surprinde și unește comunitatea in jurul carții! Timișorenii sunt așteptați…

- „Am identificat si am monitorizat toate platformele de garaje din zona Titulescu, sunt 42 de platforme de garaje, dar din pacate, doar pentru 18 dintre ele situatia a fost clara din punct de vedere juridic, de aceea doar pentru acestea am trimis somatiile. Sunt 508 garaje pe aceste platforme,…

- In cadrul manifestarilor prilejuite de Festivalul Internațional de Literatura ”Corona Carpatica – Zilele Revistei Cronograf”, sambata, 7 septembrie 2019, ora 18:00, la Casa de Cultura a Sindicatelor din Satu Mare, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale propune satmarenilor…