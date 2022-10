Stiri pe aceeasi tema

- Pe 16 octombrie, polițiști de la Secția 1 Poliție Rurala Reșița au reținut pentru 24 de ore și au introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva un barbat de 39 de ani, domiciliat in județul Constanța. Acesta este banuit ca in noaptea de 14 spre 15 octombrie ar fi patruns fara drept in locuința…

- Un barbat de 39 de ani, din Constanța, este suspectat ca a intrat peste o femeie de 81 de ani in casa, in comuna Farliug, județul Caraș-Severin, și a violat-o. Pentru faptele sale, individul a fost reținut, iar luni va fi prezentat instanței cu propunere

- CARAS-SEVERIN – Dupa cum v-am informat, saptamana trecuta un TAF s-a rasturnat in coada Lacului Trei Ape. Autoritatile l-au cautat ore intregi pe sofer, dar nu l-au gasit in ziua accidentului. Mai tarziu, a fost gasit in trenul ce ducea spre Maramures! „In urma verificarilor efectuate de catre polițiști…

- Polițiști de la Secția 1 Poliție Rurala Reșița au depistat ieri, in padurea din zona denumita „Cornet” de pe raza satului carașean Duleu, trei barbați cu varste cuprinse intre 28 și 54 de ani, banuiți ca ar fi taiat, fara drept, peste 25 de arbori de diferite specii și dimensiuni, pe care i-ar fi sustras…

- Polițiști din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A2 au oprit, miercuri, o masina care gonea cu 235 km la ora, barbatul este șoferul lui IPS Teodosie, scrie ziarul local ReplicaOnline. Acesta a fost amendat și a ramas și fara permis pentru 120 de zile. De asemenea pe locul din dreapta se afla și Arhiepiscopul…

- Patru politisti, printre care si un fost comandat al IPJ Constanta, nu pot justifica cu documente obtinerea de venituri in cuantum total de 1,3 milioane de lei, transmite Agentia Nationala de Integritate (ANI).

- Un barbat de 48 de ani a fost retinut de politisti dupa ce a fost depistat, in statiunea Costinesti, organizand jocuri clandestine de noroc de tip "alba-neagra" cu scopul obtinerii de bani de la turisti, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta, potrivit Agerpres.Masura…