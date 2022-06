Stiri pe aceeasi tema

- Un minor de 14 ani a murit miercuri, 15 iunie, intr un accident rutier, dupa ce a fost lovit de o masina, in timp ce se deplasa cu bicicleta, intre localitatile Nicula si Mintiu Gherlii, informeaza reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Cluj.La locul accidentului au ajuns un echipaj…

- Un accident mortal a avut loc in urma cu puțin timp in Șintereag. Un barbat a fost lovit de mașina. Din pacate echipajele medicale nu l-au mai putut salva. Un apel la 112 anunța un accident rutier pe raza localitații Șintereag. Un barbat a fost lovit de mașina. La caz au fost direcționate Un echipaj…

- Miercuri dimineața, la intrare in localitatea Luncani s-a produs un accident rutier intre un autoturism și un autocamion, cel din urma rasturnandu-se in șanț. Circulația este ingreunata in prezent in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In aceasta dimineața, in jurul orei 10.55, un barbat, care conducea un mijloc de transport public de persoane a surprins și accidentat un pieton, angajat in traversarea strazii, in proximitatea Garii CFR din municipiul Brașov. Victima, un barbat, in varsta de 90 de ani, primește ingrijiri medicale la…

- Un pieton de 84 de ani a fost lovit de un camion pe strada Ionașcu, zona piața de jos, din municipiul Slatina. Șoferul camionului este un sarb de 50 de ani, ce a fost testat și n-a consumat alcool. Pietonul a fost transportat la Spitalul Județean de Urgența Slatina pentru ingrijiri medicale. Articolul…

- Un accident de circulatie cu fuga victimei de la fata locului a avut loc sambata seara in zona Minerva, Alexandru cel Bun. Un iesean care alerga sa prinda tramvaiul, nu a respectat semnalul semaforului care era pe culoarea rosie si a fost lovit in plin de un autoturism. Imediat dupa impact victima s-a…

- ACCIDENT rutier la Salciua: Barbat de 77 de ani, dus la spital, dupa ce a fost lovit de o mașina care mergea in marșarier ACCIDENT rutier la Salciua: Barbat de 77 de ani, dus la spital, dupa ce a fost lovit de o mașina care mergea in marșarier La data de 2 aprilie 2022, in jurul orei 11,30, polițiștii…

- O mașina scapata de sub control a ramas suspendata in aer pe stalpii de metal de pe marginea drumului, in urma unui accident rutier. Evenimentul s-a produs in noaptea de vineri spre sambata, in apropiere de spitalul municipal. In jurul orei 2.45, mașina circula dinspre sensul giratoriu de pe strada…