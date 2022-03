„Batman” s-a menţinut pe primul loc în box office-ul românesc de weekend „Batman”, regizat de Matt Reeves, cu Robert Pattinson, Andy Serkis, Zoe Kravitz in roluri principale, s-a mentinut pe primul loc in box office-ul romanesc de weekend, dupa ce a fost vizionat de 50.906 de spectatori si dupa ce a generat venituri de 1.253.787 de lei. Potrivit Variety, dupa doar 10 zile in cinematografe, „The Batman” este filmul cu cele mai mari incasari din 2022 si al doilea din pandemie. Doar „Spider-Man: No Way Home”, care a generat 792 de milioane de dolari in America de Nord, a avut incasari mai mari la nivel national in ultimii doi ani. La nivel global, filmul a avut incasari… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Batman/ The Batman”, in regia lui Matt Reeves, cu Robert Pattinson, Andy Serkis, Zoe Kravitz in roluri principale, a debutat pe primul loc la box office-ul romanesc de weekend. Filmul de actiune cu Cavalerul Negru a avut incasari de 1.715.477 de lei, dupa ce a fost vizionat de 68.587 de spectatori,…

- „Batman/ The Batman", in regia lui Matt Reeves, cu Robert Pattinson, Andy Serkis, Zoe Kravitz in roluri principale, a debutat pe primul loc la box office-ul romanesc de weekend. Filmul de actiune cu Cavalerul Negru a avut incasari de 1.715.477 de lei, dupa ce a fost vizionat de 68.587 de spectatori,…

- Aventura supereroului „The Batman” interpretat de Robert Pattinson a generat 128,5 milioane de dolari din 4.417 de cinematografe in America de Nord, marcand cel mai bun weekend de deschidere in 2022. Este al doilea film din perioada pandemiei care depaseste pragul de 100 de milioane de dolari intr-un…

- Filmul de actiune „Uncharted”, regizat de Ruben Fleischer, cu Tom Holland si Marc Wahlberg in rolurile principale, a debutat pe primul loc in box office-ul romanesc de weekend, dupa ce a fost vizionat de 52.973 de spectatori si incasari de 1.356.692 de lei, conform news.ro. Fii la curent cu…

- „Moarte pe Nil/ Death on the Nile", cu Gal Gadot, Kenneth Branagh, Armie Hammer, Emma Mackey in rolurile principale, a debutat pe primul loc in box office-ul romanesc de weekend, cu incasari de 741.924 de lei. Filmul, care pune in scena celebra investigație a detectivului Hercule Poirot pe un vas de…

- Filmul „Death on the Nile” (20th Century Fox), in regia lui Kenneth Branagh, cu Gal Gadot in rol principal, a debutat pe primul loc in box office-ul nord-american de weekend, cu incasari de 12,8 milioane de dolari, informeaza News.ro. Adaptarea dupa celebrul roman al Agathei Christie, vizionat…

- Filmul „Death on the Nile” („Moarte pe Nil”, adaptare dupa romanul omonim semnat de Agatha Christie), avand-o in distributie pe actrita israeliana Gal Gadot, nu va ajunge in cinematografele din Liban si Kuweit, informeaza revista People.

- Filmul american "Death on the Nile" (Moarte pe Nil), adaptare dupa romanul omonim semnat de Agatha Christie, cu vedeta israeliana Gal Gadot intr-unul din rolurile principale, a fost interzis in Kuweit, conform unui anunt facut duminica de autoritatile acestui stat, transmite AFP, citat de Agerpres.…