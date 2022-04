Bataie de pomina cu barbați și femei in fața unui club cunoscut din Cluj-Napoca, in care au fost implicați noua cetațeni francezi. Incidentul avut loc in data de 22 aprilie, in noaptea de joi spre vineri, in plin Postul Paștelui. Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata printr-un apel la 112, cu privire la o stare conflictuala, desfașurata pe strada Brassai Samuel, in proximitatea unui local public, potrivit StirideCluj. Scandalul, izbucnit in jurul orei 04.30, a fost unul spontan, mai multe persoane agresandu-se fizic reciproc. Investigațiile efectuate au condus la identificarea și audierea…