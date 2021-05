Stiri pe aceeasi tema

- Sirienii votau miercuri, in regiuni aflate sub controlul Damascului, intr-un scrutin prezidential fara suspans, care urmeaza sa-i ofere al patrulea mandat de sapte ani lui Bashar al-Assad, intr-o tara aflata in plin marasm economic, devastata de un deceniu de razboi, relateaza AFP.

Alegerile prezidențiale organizate miercuri in Siria ar urma sa consacre o jumatate de secol la putere pentru clanul Assad, oferindu-i un al patrulea mandat lui Bashar al-Assad, care se vrea omul reconstructiei intr-o tara in faliment dupa zece ani de razboi civil devastator, relateaza AFP.

- Rusia a anunțat marți ca poate în premiera sa opereze bombardiere nucleare cu raza lunga de la bazele sale aeriene din Siria, extinzându-și capabilitațile militare în noi regiuni, relateaza Reuters.Moscova desfașoara operațiuni de la baza aeriana Hmeymim de pe coasta de la…

- Expatriati si refugiatii sirieni care traiesc in afara tarii lor sfasiate de razboi au inceput sa voteze joi in alegerile prezidentiale pe care opozitia le respinge ca fiind o farsa, relateaza DPA. Alegerile, care urmeaza sa aiba loc in tara pe 26 mai, par sa fie pregatite pentru a confirma…

- Tribunalul Constitutional Suprem din Siria a anuntat luni ca a acceptat candidaturile a doar trei din cei 51 de aspiranti inregistrati pentru a candida la alegerile prezidentiale din 26 mai, in care se vor infrunta actualul sef al statului, Bashar al-Assad, un fost viceministru si un lider al opozitiei,…

- Alegerile prezidentiale din Siria vor avea loc la 26 mai, a anuntat duminica presedintele parlamentului, fiind vorba de al doilea astfel de scrutin de cand, in urma cu zece ani, a inceput razboiul care a ravasit aceasta tara condusa de Bashar al-Assad, relateaza AFP. In varsta de 55 de ani, Assad, care…

- Candidatul de centru-dreapta Guillermo Lasso s-a declarat învingator în turul al doilea al alegerilor prezidentiale desfasurate duminica în Ecuador, când dupa numararea a 97,22% din voturi a înregistrat un avans de 5,03 puncte în fata rivalul sau de stânga,…