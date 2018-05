Stiri pe aceeasi tema

- Reactia lui Ponta vine in contextul informatiilor conform carora presedintele PNL a depus plangere penala impotriva premierului Viorica Dancila. "Ludovic Orban nu intelege si nu explica faptul ca Guvernul Dancila trebuie schimbat - doar prin mijloace politice democratice - pentru incompetenta,…

- PNL devine oficial si indubitabil o unealta a unor interese oculte prin plangerea penala depusa de liderul liberalilor, Ludovic Orban, impotriva premierului Viorica Dancila, a afirmat joi presedintele Organizatiei de Femei a PSD, Rovana Plumb. Citește și: Ludovic Orban, prima declarație dupa…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a depus o plangere penala pe numele Vioricai Dancila, premierul fiind acuzat de „inalta tradare“ in scandalul mutarii Ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv. Plangerea pe numele Vioricai Dancila a fost depusa la Parchetul General. Motivele plangerii penale…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a depus joi o plangere penala la Parchetul General impotriva premierului Viorica Dancila, acuzand-o, printre altele, de inalta tradare si uzurparea functiei publice, in legatura cu mutarea Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim. Plangerea penala il vizeaza…

- „Asistam la repetarea unui mod de operare, care a fost aplicat in 2015, cand a fost demis premierul Victor Ponta. Atunci Klaus Iohannis a cerut de 5 ori demisia premierului. Tot atunci a fost inițiat un demers pentru inceperea urmarii penale a premierului“, susțin liderii social democrați. …

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a depus joi o plangere penala la Parchetul General impotriva premierului Viorica Dancila, acuzand-o, printre altele, de inalta tradare si uzurparea functiei publice, in legatura cu mutarea Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim. Intrebat despre acest demers,…

- Plangerea pe numele Vioricai Dancila a fost depusa la Parchetul General. Potrivit unor surse „Adevarul“ motivele plangerii penale ar fi: inalta tradare, uzurparea functiei publice, divulgare de informatii nepublice si prezentarea cu rea-credinta de date inexacte presedintelui Romaniei in scopul ascunderii…

- Presa internationala prezinta in mod diferit cauzele care l-au determinat pe presedintele Klaus Iohannis sa ii ceara demisia premierului Viorica Dancila. Astfel, in timp ce jurnalistii americani si britanici sustin ca supararea lui Iohannis e mai veche si are la baza inclusiv haosul fiscal…