Stiri pe aceeasi tema

- FormațiiCS Medgidia: Mociu – Tenea, Abibula, Antip, Babu, Cuconașu, Ștefan, Gheorghe, Banu, Ciobanu, Bolojan. Au mai jucat Voineanu, Dumitru, Ciochina, Pușcașu.Sportul Cioraști: Burdujel - Stoian, Stanciu, Capațana, Grama – Ionuț Olteanu, Nița, Adrian Oltianu, Razvan Popa – Craciun, Leaua.…

- De remarcat faptul ca printre susținatorii „leilor roșii” s-a aflat și primarul Oradiei, Ilie Bolojan. In cadrul festivitații de premiere, președintele FR Baschet, Horia Paun, le-a inmanat jucatorilor și componenților staff-ului echipei noastre tricourile și medaliile de campioni.…

- Cel mai tanar participant la competitia dedicata startup-urilor din digital si tehnologie din cadrul iCEE.fest 2018 are varsta de 9 ani, scrie news.ro.Zeci de investitori se vor afla la Grand Cinema & More din Bucuresti, pe 14 si 15 iunie, avand atat interesul cat si banii necesari pentru…

- In fiecare an, iCEE.fest acorda o atentie speciala startup-urilor si antreprenorilor din zona digital & tech. Zeci de investitori vor fi in Bucuresti, pe 14 si 15 iunie, avand atat interesul cat si banii necesari pentru a investi in ideile expuse la festival.

- Echipa masculina de baschet Athletic Constanta a pierdut primul meci sustinut la turneul final al Ligii 1, care se disputa in aceasta perioada la Braila.Formatia de pe litoral a cedat cu 77 101 in disputa cu CS Cuza Sport Braila.Din pacate, Bogdan Calin a iesit accidentat. Speram sa revina alaturi de…

- Elevii Colegiului Național de Informatica Traian Lalescu din Hunedoara pleaca in Mexic, acolo unde vor reprezenta Romania la cel mai prestigios concurs de robotica din lume. Competiția globala FGC Mexic reunește peste 150 de țari de pe tot globul, iar Romania va fi reprezentata de o echipa cu rezultate…

- Kiddo Play Academy, firma specializata in dezvoltarea de centre de joaca pentru copii, va deschide pe 1 Iunie cel de-al doilea loc de joaca din Bucuresti, pe o suprafata de aproximativ 1.200 mp, in centrul comercial ParkLake, prima locatie fiind in Baneasa Shopping City. …

- In cadrul Concursului National pe meserii, organizat in aceste zile in Bucuresti, la Colegiul UCECOM Spiru Haret, o etapa a constituit-o competitia publicisticii scolare. Liceele de profil din tara si-au prezentat propria revista in cadrul acestui concurs.