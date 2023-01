BASCHET: Avem programul fazei a doua a LNBM!

Stiri pe aceeasi tema

- CSM Tg.Mureș va intalni, miercuri, pe teren propriu, de la ora 19.00, pe CSM Miercurea Ciuc, intr-un meci din cea de-a 16-a etapa a Ligii Naționale de baschet masculin, Conferința A. Inaintea acestui joc, cele doua echipe sunt vecine de clasamente, mureșenii aflandu-se pe locul VII cu 19 puncte, iar…

- Casa de Asigurari de Sanatate Prahova informeaza furnizorii de servicii medicale cu care se afla in relație contractuala ca a fost modificat Programul pentru compensarea cu 90% a prețului de referința al medicamentelor pentru pensionari. Sursa articolului: De la 1 ianuarie 2023 plafonul de compensare…

- Guvernul a aprobat azi hotararea care va reglementa programul de susținere a producției de tomate in spații protejate in primavara anului 2023, anunța Ministerul Agriculturii. Cuantumul ajutorului de minimis va fi in valoare de 3.000 euro/1000 mp/beneficiar. Agricultorii au cerut o serie de modificari…

- CSM Miercurea Ciuc a pierdut, joi seara, pe teren propriu, cu scorul de 99-77, in fața formației CSM Petrolul Ploiești, intr-un meci din cea de-a 12-a etapa a Ligii Naționale de baschet masculin. Harghitenii se mențin pe locul VII in Conferința A, cu 12 puncte, in timp ce gruparea prahoveana se afla…

- Ca in fiecare an, marile magazine din Romania iși vor modifica programul de funcționare cu ocazia sarbatorilor de iarna. Astfel, majoritatea supermarketurilor vor fi inchise pe 25 decembrie 2022. Carrefour 24 Decembrie: 08:00- 19:00 25 Decembrie: Inchis 26- 27 Decembrie: 08:00- 22:00 28- 30 Decembrie:…

- Clubul fanion termina anul 2022 la jumatatea clasamentului Superligii, iar inceputul lui 2023-returul debutand la sfarșitul lui ianuarie -se anunța a fi unul de foc! Mai sunt inca patru meciuri in sezonul regular, la Ploiești urmand sa vina și doua candidate la titlu, campioana en-titre CFR Cluj și…

- La doar cateva zile distanța de startul celei de-a V-a ediții a Cupei Minerul, cea mai așteptata competiție de futsal și-a aflat grupele in cadrul Ședinței tehnice desfașurata joi, 15 decembrie, in sala de protocol a Salii sporturilor Lascar Pana. La ședința tehnica au participat reprezentanții celor…

- CSM Tg.Mureș a fost invinsa, sambata, in deplasare, cu scorul de 98-87, de CSM Miercurea Ciuc, intr-un meci din cea de-a 7-a etapa a Ligii Naționale de baschet masculin, Conferința A. Muntenegreanul Goran Gajovic (foto-centru), cu 19 puncte, a fost cel mai bun marcator al echipei targumureșene, care…