Stiri pe aceeasi tema

- Credincioșii romano-catolici se afla in Postul Paștelui. Ei vor sarbatori Paștele in 31 martie. Pentru ortodocși, Invierea Domnului este marcata in 5 mai, in acest an, diferența intre cele doua sarbatori marcate de catolici și ortodocși fiind de peste o luna. Mai jos programul liturgic al Saptamanii…

- Liga Studenților “Pintea Viteazul” (LSPV) demareaza o noua ediție a proiectului “Nord Universitar”, in care membrii LSPV viziteaza liceele din Maramureș și județele invecinate, pentru a prezenta oferta educaționala a Centrului Universitar Nord din Baia Mare, precum și oportunitațile de voluntariat disponibile…

- Zapciul devine pe zi ce trece cel mai rapace dintre candidații la primaria Baia Mare! Sub masca unei oi bezmetice si fara orizont, interimarul iși face jocurile precum un parior versat. Dupa ce l-a imbatat cu apa rece pe tovarașul Zetea, acesta ținand in șah pe toți acea care doreau sa fie candidat…

- Programul de proteste al Federației „Solidaritatea Sanitara” din Romania continua cu o noua acțiune: pichetarea unitaților sanitare, ce se va desfașura joi, 29 februarie. In acest sens Sindicatul Solidaritatea Sanitara Baia Mare va desfasura un protest in holul mare al Spitalului Judetean de Urgenta…

- Vineri, 2 februarie, Ziua Vieții Consacrate, Ediția XXVIII, va fi sarbatorita in Baia Mare, printr-un program de rugaciune la care sunt așteptate persoanele consacrate din Eparhia greco-catolica de Maramureș, precum și cele din Dieceza romano-catolica de Satu Mare. In acest an, evenimentul este organizat…

- Joi, 1 februarie, la ora 13.00, Biblioteca Judeteana “Petre Dulfu” din Baia Mare va gazdui lansarea volumului “Programul iconografic din bisericile de lemn maramuresene”, de Dumitrita Daniela Filip. Vor lua cuvantul dr. Ioana Rustoiu – Muzeul National al Unirii din Alba Iulia, dr. Livia Ardelean – Serviciul…

- Avand in vedere contextul epidemiologic actual cu creșterea incidenței de cazuri gripa/Covid-19 și alte infecții respiratorii anla nivelul tuturor structurilor medicale ale SJUBM pana la ameliorarea situației epidemiologice. La pacienții critici și/sau terminali din toate structurile medicale va fi…

- Președintele C.C.I. Maramureș, Florentin-Nicolae Tuș, a acordat azi o diploma de excelența doctorului Coriolan Pop, președinte al Companiei Farmaceutice AC HELCOR Baia Mare, in semn de apreciere la aniversarea a 30 de ani de activitate. Grupul de firme HELCOR s-a fondat din nevoia de medicamente pentru…