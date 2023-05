Stiri pe aceeasi tema

- Reactia lui Adrian Mutu despre transferurile lui Mario Balotelli si Catalin Cirjan la Rapid. Mutu a spus ca ca nu este nimic adevarat despre transferul lui Balotelli la Rapid, insa a confirmat negocierile pentru Catalin Carjan. Adrian Mutu a confirmat faptul ca Rapid negociaza transferul lui Catalin…

- Romania ar putea inlocui Polonia ca lider regional in Europa (fost ministru de externe al Poloniei)Un fost șef al Diplomației poloneze a afirmat, potrivit Financial Times, ca Romania ar putea lua locul Poloniei ca lider regional in Europa, pentru ca „nu duce lupte inutile”, criticand abordarea statului…

- Dan Petrescu l-a intrerupt pe Adrian Mutu in timpul interviului, dupa Rapid – CFR Cluj 3-1, meci care a contat pentru etapa a 6-a din play-off-ul Ligii 1! Dan Petrescu a plecat imediat la vestiare, dupa ultimul fluier al meciului, fara sa-l salute pe omologul sau de la Rapid, Adrian Mutu. Dan Petrescu…

- Rapid a pus capat unei serii de 6 partide consecutive fara victorie și in același timp le-a pus o mare piedica rivalilor de-o viața in lupta la titlu. Fanii giuleșteni au facut pace cu Mutu și au susținut echipa pe tot parcursul meciului. La final, tehnicianul gazdelor a vorbit deschis despre lupta

- Basarab Panduru și Viorel Moldovan, foștii internaționali și in prezent analiști TV, au dat pronosticuri in privința clasamentului de la sezonul play-off-ului. Se știu primele 5 echipe de play-off: Farul, CFR, FCSB, CSU Craiova, Rapid. Ultima se va decide joi, de la ora 21:00, in meciul direct din tre…

- La finalul partidei Farul - Rapid 2-1 din ultima etapa a sezonului regulat, Basarab Panduru l-a remarcat pe Andrei Artean, mijlocașul central in varsta de 29 de ani al liderului. „Artean mi se pare un jucator foarte serios, unul dintre cei mai seriosi. Un jucator care indiferent unde il pui, joaca.…

- Basarab Panduru l-a luat la tinta pe Adrian Mutu, dupa ce Rapid a fost invinsa cu scorul de 0-1 de Hermannstadt, in ultima runda de Liga 1. Fostul international sustine ca tehnicianul giulestenilor a folosit jucatorii nepotriviti pentru duelul cu trupa lui Marius Maldarasanu, in acest context marturisind…

- Rapid - Chindia 2-0. Viorel Moldovan, fostul atacant din Giulești, l-a laudat pe Adrian Mutu. Moldovan este de parere ca Rapid a caștigat datorita schimbarilor facute de antrenorul Adrian Mutu dupa pauza. Panoiu și Papeau au intrat, iar Sefer și Ionița au ieșit, in minutul 58, la scorul de 0-0. Viorel…