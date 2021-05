Stiri pe aceeasi tema

- CS Universitatea Craiova a cucerit a 2-a Cupa a Romaniei din ultimele 3 ediții! Oltenii au invins-o in finala pe Astra, 3-2 dupa reprizele de prelungire (1-1 in timpul regulamentar). Astra – Universitatea Craiova 1-1, 2-3 in prelungiri. Oltenii au caștigat Cupa Romaniei, dupa un final dramatic. Universitatea…

- Astra Giurgiu a retrogradat in Liga 2, dupa ce a pierdut, miercuri, in deplasare, scor 0-1, cu FC Viitorul, in ultima etapa din play-out. Formația constanțeana a ajuns in barajul pentru Conference League la ultima faza a meciului cu Astra, informeaza Gazeta Sporturilor . Alaturi de Astra Giurgiu, care…

- Marinous Ouzounidis (52 de ani), antrenorul de la CS Universitatea Craiova, a fost criticat dur de Basarab Panduru (50). „Juveții” lui Marinos Ouzounidis au ajuns la 5 meciuri fara victorie și la 4 infrangeri consecutive in Liga 1. Oltenii au pierdut orice șansa la titlu și ar putea rata chiar și locul…

- Universitatea Craiova a disputa sambata, de la ora 14.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“, din Banie, partida contra formatiei FC Botosani, din etapa a 26-a din Liga 1. Atacantul Universitatii Craiova, Alexandru Tudorie, a vorbit in cadrul unui interviu despre duelul cu Botosani, de sambata si despre asteptarile…

- Comisia Centrala a Arbitrilor a anuntat brigada care va oficia partida dintre Universitatea Craiova si FC Botosani. Astfel, confruntarea de maine, de la ora 14.30, de pe stadionul „Ion Oblemenco“, va fi arbitrata de Horatiu Fesnic (Cluj). Acesta va fi ajutat la cele doua linii de Vladimir Urzica (Piatra-Neamt)…

- Comisia Centrala a Arbitrilor a anuntat brigada care va oficia partida dintre Chindia Targoviste si „U“ Craiova. Disputa va avea loc sambata, 27 februarie, de la ora 20.00, la Buzau si va conta pentru etapa 25-a din Liga 1. Astfel, CCA l-a desemnat arbitru central pe Istvan Kovacs, din Satu Mare.…