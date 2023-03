Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Mutu, antrenorul echipei Rapid, a fost dur in declaratiile date sambata, dupa infrangerea suferita in meciul cu FC Hermannstadt, scor 0-1. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Marius Maldarașanu, antrenorul lui Hermannstadt, a vorbit despre succesul la limita reușit de sibieni in fața echipei sale de suflet, Rapid, scor 1-0, dar și despre vocile care au sugerat in ultima perioada ca ar fi nevoie de o schimbare de antrenor la Sibiu. Rapid a fost invinsa de Hermannstadt, scor…

- Rapid - Hermannstadt a avut parte de o faza controversata de arbitraj pe parcursul primei reprize. In minutul 35, cand sibienii conduceau deja cu 1-0, arbitrul Viorel Flueran a dictat penalty pentru trupa lui Marius Maldarașanu dupa un presupus henț in careu al lui Alexandru Ionița. ...

- ​Rapid - Hermannstadt, meci contand pentru etapa a 29-a din campionatul Romaniei, este programat, sambata, 4 martie, de la ora 20:00, in Giulesti, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Adrian Mutu, antrenorul Rapidului, a precizat ca Hervin Ongenda (27 de ani, mijlocaș ofensiv) este in lot pentru partida cu Hermannstadt și ar putea debuta in alb-vișiniu. Rapid și Hermannstadt se intalnesc azi, in etapa #29 din Superliga. Meciul se joaca de la ora 20:00, liveTEXT pe GSP.ro și televizat…

- Victoria reușita de Rapid in fața Chindiei, 2-0, a readus voia buna in vestiarul giuleștenilor. Fotbaliștii lui Adrian Mutu au inceput puși pe șotii saptamana in care le vor infrunta in campionat pe FC Botoșani și Hermannstadt. Fundașul Claudiu-Belu Iordache a avut parte de o surpriza luni dimineața,…

- Adrian Mutu este dorit de o echipa din Serie A, anunța chiar presa din Italia. Antrenorul de la Rapid poate ajunge la Salernitana, echipa aflata pe locul 16 in prima liga din Italia. Salernitana s-a desparțit recent de antrenorul sau, dupa o serie de 6 meciuri fara victorie. Adrian Mutu, dorit de o…