- Sepsi a invins-o pe CFR Cluj, scor 2-1, in runda cu numarul 20 din Superliga. Basarab Panduru a tras o concluzie dura cu privire la jocul formației lui Andrea Mandorlini. Andrea Mandorlini nu l-a impresionat cu nimic pe Basarab Panduru. Analistul TV crede ca Dan Petrescu era mai potrivit pentru gruparea…

- Sepsi - CFR Cluj, meci contand pentru etapa a 20-a din campionatul Romaniei, este programat, duminica, 17 decembrie, de la ora 21:00, la Sf. Gheorghe, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Sepsi - Dinamo 2-1. Imediat dupa fluierul final al meciului, jucatorii lui Kopic au fost la galerie, de unde și-au primit din plin partea de reproșuri și critici. Dinamo a pierdut din nou, chiar dupa instalarea noului antrenor. Jucatorii au fost considerați principalii vinovați de catre galeria care…

- Sepsi OSK Sf.Gheorghe și Rapid București au terminat, vineri seara, la egalitate, scor 0-0, in primul meci din cea de-a 16-a etapa a Superligii de fotbal, prima din returul sezonului regulat. Sambata, 11 noiembrie, sunt programate alte trei partide, respectiv Universitatea Cluj-Petrolul Ploiești (ora…

- Dan Nistor a spus, dupa ce a marcat din penalty si i-a adus victoria lui U Cluj, ca echipa lui a intalnit o echipa mega-defensiva. Nistor a precizat ca regreta ca urmeaza pauza competitionala, avand in vedere ca echipa lui traversa o perioada foarte buna. Dan Nistor, dupa ce i-a adus victoria lui U…

- Antrenorul echipei de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Liviu Ciobotariu, a declarat, marti, ca formatia sa are nevoie de un rezultat pozitiv in meciul cu CFR Cluj care ar reprezenta un „restart” dupa evolutiile slabe din ultima perioada. „Este un joc foarte important, pentru ca venim dupa o serie de…

- Fostul internațional Basarab Panduru (53 de ani) a analizat victoria obținuta de Rapid in fața lui CFR Cluj, scor 3-1, in runda cu numarul 10 din Superliga. Giuleștenii s-au impus in fața lui CFR Cluj, in derby-ul feroviar, și au urcat pana pe locul 3 in clasamentul din Superliga. ...

- Dupa U Cluj - Universitatea Craiova 1-1, Basarab Panduru a vorbit despre situația in care se afla Andrei Ivan, atacantul de 26 de ani al oltenilor. Titular in primele 8 partide ale sezonului, Andrei Ivan a jucat doar 27 de minute in meciul cu Sepsi (2-1), iar cu U Cluj a intrat la pauza și a fost eliminat…