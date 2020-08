Stiri pe aceeasi tema

- Grecia a decretat luni inchiderea pe timpul noptii a barurilor si restaurantelor in unele dintre principalele sale destinatii turistice, dupa inregistrarea a numeroase cazuri de infectari cu noul coronavirus, relateaza AFP. O purtatoare de cuvant a guvernului elen a anuntat, de asemenea, noi restrictii…

- Grecia a anuntat marti ca masca va fi din nou obligatorie in magazine, banci, servicii publice si cvasitotalitatea locurilor inchise, in contextul unei cresteri a numarului cazurilor de coronavirus, relateaza AFP. „Nu exista niciun motiv sa intram in panica dar nu trebuie sa lasam garda jos”, a declarat…

- Numarul de cazuri confirmate de coronavirus in Germania a crescut cu 633 la 206.242, arata marti datele Institutului Robert Koch (RKI) pentru boli infectioase, citate de Reuters. Numarul deceselor raportate a crescut cu 4 pana la 9.122, potrivit sursei citate.

- Autoritatile elene si-au exprimat luni ingrijorarea dupa cresterea numarului de noi cazuri de COVID-19 in tara, in perspectiva deschiderii sezonului turistic peste o saptamana, noteaza AFP. ‘Oricine crede ca am scapat de coronavirus greseste’, a avertizat ministrul protectiei cetateanului, Nikos Hardalias.…