Barna și Cioloș, sisters from another mother 1. E bine, e foarte bine daca au mai ramas doze de vaccin. Sa și le injecteze useriștii. Eu am facut doua, ultima in mai, mie imi ajung. Cunosc doamne care aveau tensiune 9 cu 5 și 50 de kilograme (deci nu frecventeaza multinaționala Garsomega) și acum au tensiunea 13 cu 8 și tot 50 […] The post Barna și Cioloș, sisters from another mother first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul superstar al boxului, Manny Pacquiao, care a promis ca va elimina greșelile din guvernul filipinez daca va fi ales președinte, a declarat ca va dezvalui cu mandrie detaliile complete despre averea sa și a provocat toți oficialii sa faca același lucru, noteaza Reuters. „Am muncit din greu pentru…

- Purtatorul de cuvant al USR, deputatul Ionut Mosteanu a declarat, vineri, pentru News.ro, ca sedinta Biroului National de joi a fost una tensionata care a generat discutii in partid, el precizand ca spera ca, pana luni, la urmatoarea reuniune a conducerii partidului, sa se gaseasca calea de a trece…

- The Finance Ministry raised on Monday RON 1.202 million from banks through two benchmark bond issues with a residual maturity of 153 and 69 months, respectively, the National Bank of Romania announced. Thus, the Finance Ministry borrowed RON 676.5 million through an issue maturing on October…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) pregatește un pachet de sustinere a companiilor din sectorul agroalimentar, afectat puternic de majorarile de preturi la energie și gaze. Concret, se are in vedere o compensare a bonusului de cogenerare, dar si a costului pentru certificatele verzi…

- Alexandru Vlahuța spunea ca ”Pazește-te de mincinosul care amesteca și puțin adevar in minciunile lui”, iar foștii miniștrii USR din cabinetul Cițu, in special Claudiu Nasui, prin declarațiile lor dupa ieșirea de la guvernare demonstreaza ca minciuna are picioare scurte. Practic, dintr-odata, dupa ce…

- Actorul Mihai Rait, Dorel din „Las Fierbinți”, a vorbit, recent, despre boala cu care s-a confruntat in copilarie. Actorul in varsta de 41 de ani, de la Pro TV, a fost somnambul timp de 7 ani, iar parinții lui au trait momente de panica in acele vremuri. Actorul a fost gasit de parinți inclusiv cu un…

- Tu, draga USR, ai nevoie sa ne recaștigi increderea și sa faci lucruri care sa ne dovedeasca ca sunteți altfel decat celelalte partide. Sper din toata inima sa nu fie nevoie de un alt partid care sa faca ceea ce voi promiteați ca veți face. Dar speranța asta pare din ce in ce mai prosteasca, scrie Valeriu…

- Relativa marire a madamei Monika si evaziva decadere a madamei Cozet de la filiala userista ieseana, remarcata in ultima perioada de tot mai multi observatori neutri si nu numai (si asta mai ales dupa ce prima a prins loc in conducerea centrala iar a doua nu) nu are legatura, zice-se, cu carisma vreuneia…