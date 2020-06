Barna: Pensiile speciale ale parlamentarilor, un beneficiu necuvenit, o sfidare Presedintele Uniunii Salvati Romania, Dan Barna, apreciaza ca proiectul conform caruia pensiile speciale vor fi impozitate cu 85% pentru sumele de peste 7.000 de lei rezolva "o parte din nedreptate", dar ca este necesara si adoptarea propunerii privind eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor. "Azi, in sfarsit, o parte din nedreptate a fost rezolvata. Parlamentul a decis ca pensiile speciale vor fi impozitate. Maine, acelasi Parlament are pe agenda pasul urmator - eliminarea cu totul a pensiilor speciale ale deputatilor si senatorilor. Propunerea apartine USR. E nevoie ca pensiile speciale… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Florin Roman, liderul deputaților PNL: „Toate pensiile speciale din Romania vor fi impozitate, iar cele care depașesc 7.000 de lei vor fi impozitate cu 85%, urmare a unui amendament inițiat și susținut de PNL și PSD. Azi traim o noua miercure alba in Parlament, in care Parlamentul iși intoarce…

- Parlamentul a decis miercuri impozitarea tuturor pensiilor speciale cu pana la 85%. Proiectul a fost votat aproape in unanimitate de deputați și merge la promulgare la președintele Klaus Iohannis. Camera

- Liderii principalelor grupuri parlamentare din Camera Deputaților au stabilit, miercuri, ca pentru ședința de vot final care incepe la ora 12.00 comisiile de specialitate sa pregateasca un raport de IMPOZITARE DRASTICA a pensiilor speciale. O varianta este impozitarea cu 70, 80 sau 90 la suta pentru…

- Senatul a respins propunerea de impozitare cu 90% a pensiilor speciale, iar USR, inițiator al proiectului, acuza celelalte partide. ”Senatul tocmai a respins propunerea USR de impozitare cu 90% a pensiilor speciale. USR a incercat inca din 2016 sa elimine cu totul pensiile speciale, insa din cauza ipocriziei…

- Uniunea Salvați Romania considera pensiile speciale o mare nedreptate in contextul in care majoritate pensionarilor romani se chinuie sa supraviețuiasca, in fiecare luna, cu pensii mizere. In acest timp pensionarii „speciali” incaseaza pensii de lux in valoare de mii de euro. De peste 2 ani de zile,…

- Florin Roman, liderul deputaților PNL, a anunțat luni ca liberalii au depus un proiect de lege pentru anularea pensiilor speciale ale parlamentarilor. In acest context, Roman face apel la PSD, "partidul care a inventat pensiile speciale in Romania", sa susțina in Parlament inițiativa legislativa…

- Presedintele Uniunii Salvati Romania, Dan Barna, considera ca depunerea de catre PNL a unui proiect privind abrogarea dispozitiilor referitoare la pensiile speciale ale parlamentarilor reprezinta un "bambilici legislativ", prin care se doreste obtinerea unei amanari, in conditiile in care USR a depus…

- Ziarul Unirea Orban cere eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor: ”Sa elimine pensiile speciale ale parlamentarilor, ca un exemplu de buna-credința” Ludovic Orban a declarat duminica seara la Romania TV ca exista o „competiție” intre partidele care au depus proiectele de lege pentru taierea/reducerea/impozitarea…