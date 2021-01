Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Dan Barna afirma ca este o realitate faptul ca cele mai multe dintre spitalele din Romania sunt "sub standardele de siguranta" si afirma, totodata, ca este nevoie de masuri drastice care sa duca la respectarea regulilor in unitatile medicale. "Cultura incalcarii regulilor la nivel sanitar…

- 2020 a fost un an total atipic pentru cele mai multe dintre industrii, mai ales la inceputul sau, atunci cand lumea intreaga s-a aflat intr-o perioada de lockdown din cauza pandemiei de COVID-19. Cheltuielile celor mai mulți dintre noi s-au reorientat spre lucruri de care ar fi fost mai mare nevoie,…

- Din cauza problemelor de aprovizionare cu vaccin, Romania are cu 117 mii de doze mai puțin decat a contractat, iar autoritațile au fost nevoite sa faca o alegere The post Vaccinarea, amanata cu 10 zile pentru personalul esențial, deficit de aproape 120 de mii de doze pentru a putea merge in ritmul stabili…

- oordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheroghita, a declarat, ca Romania are in prezent un deficit de 117.000 de doze de vaccin anti-Covid, asa ca, incepand cu 28 ianuarie, se decaleaza cu zece zile toate persoanele programate care deservesc activitati esentiale, conform Digi24. „Avem…

- Romania's trade balance deficit (FOB/CIF) has gone up by 908.7 million euro, during the first 11 months of 2020, in comparison with the same period of the previous year, to the value of 16,433 billion euro, according to the data published on Monday by the National Institute of Statistics (INS).…

- Compania de Transport Public Cluj Napoca SA, a fost desemnata pentru al doilea an consecutiv drept „Cel mai eficient operator de transport urban” din Romania, in cadrul Galei anuale „Tranzit”.”La fel ca anul trecut, aceasta gala de premiere a facut selecția celor mai performanți operatori de transport…

- Industria de software din Romania va crește cu aproximativ 12,5% in 2020, ajungand la un volum de business de aproximativ 8,2 miliarde de euro, potrivit estimarilor specialiștilor KeysFin. Cu toate acestea, creșterea este mai temperata decat in 2019, cand sectorul a inregistrat o cifra de afaceri de…

- "Incepand cu data de 23 noiembrie 2020, toate persoanele care calatoresc in Spania, pe cale aeriana sau maritima, provenind din zone/state cu risc epidemiologic ridicat trebuie sa prezinte un test molecular (PCR) cu rezultat negativ pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2, care sa fie efectuat cu maxim…