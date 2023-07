Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentativa Romaniei Under 18 va participa in perioada 20 24 iulie la Campionatul European din Polonia. Alti doi rugbysti de la CSM Constanta au fost convocati sub tricolor. Este vorba de Andrei Carta si Adrian Lupu foto , chemati la echipa nationala U 18 de rugby in 7 a Romaniei, care se afla intr…

- PARTICIPARE… 150 de sportivi vor reprezenta Romania la Jocurile Europene din Polonia. Printre aceștia se afla și patru sportivi din județul Vaslui: atleta Mirela Lavric (CSM Vaslui) și rugbiștii barladeni Teodor Ursu (“U” Cluj), Alexandru Bucur (SCM Timișoara) și Ana Maria Calin (Poli Iași). Vasluiul…

- CAMPANIE… In cadrul campaniei naționale de verificare a modului de depozitare și comercializare a carburanților se verifica modul in care sunt respectate cerințele minime pentru imbunatațirea securitații și protecția sanatații lucratorilor de catre angajatorii care desfașoara activitați de producție,…

- IN LOT… Cele doua echipe naționale de rugby in 7 seniori, masculin și feminin, participa la prima etapa a Campionatului European, Algarve Men’s 7s Championship 2023 respectiv Women’s 7s Championship Series. In lotul de 32 de sportivi convocat pentru cele doua acțiune se afla și doi barladeni: Teodor…

- RUGBY 7s… Ultima etapa a turului Campionatului Național de Rugby 7s feminin – junioare a adus un nou loc doi pentru echipa feminina a CSȘ – Liceul Pedagogic “Ioan Popescu” Barlad. Fetele incheie turul pe locul doi, cu 58 de puncte, la patru puncte in spatele celor de la Poli Iași. Final de tur in […]…

- Și astazi, 22 mai, Aquavas S.A. Vaslui – Sucursala Barlad aduce la cunoștința barladenilor faptul ca apa potabila este sistata timp de aprovimativ trei ore, intre 10:30-13:30, pentru remedierea avariei aparute la rețeaua de apa pe Bulevardul Epureanu, in zona Apararii Civile. Articolul Barladul in…

- PERFORMANTA … „Rugby-tag”, o noua disciplina sportiva, care e de fapt un fel de antrenament pentru echipele de rugby, a prins si in Romania, dupa ce a facut furori in toata Europa si in SUA. De putin timp in Romania, aceasta a devenit disciplina scolara si cei mai buni sportivi se intrec in Olimpiada…

- PREGATIRI… Echipa naționala de rugby 7s a Romaniei susține, in aceste zile, un nou stagiu de pregatire la Izvorani, in vederea participarii la European Olympic Games. Din lotul de 17 jucatori fac parte și doi barladeni: Teodor Ursu (Universitatea Cluj) și Vlad Balan (Știința Petroșani). Echipele de…