- Cand incepe, de fapt, examenul la Limba si literatura materna de la Evaluarea Nationala 2022.Evaluarea Naționala 2022 continua cu examenul la Limba si literatura materna de la Evaluarea Nationala 2022. Examenul la Limba și literatura materna — proba scrisa este programat pentru 17 iunie 2022. Potrivit…

- Costel Chites, profesor la Colegiul Național de Informatica „Tudor Vianu” va rezolva subiectele de la proba de matematica de la Evaluarea Naționala 2022 . Aproape 150 de mii de absolvenți de clasa a opta au susținut astazi proba la matematica din cadrul Evaluarii Naționale 2022. Ministerul Educației…

- Cand incepe examenul la Matematica de la Evaluarea Nationala 2022. Se apropie cea de a doua proba de la Evaluarea Naționala 2022. Elevii claselor a VIII-a susțin joi, 16 iunie 2022 proba scrisa la Matematica. In ceea ce privește orele, elevii trebuie sa se prezinte la unitațile de invațamant la care…

- La cat trebuie sa fie prezenți in sala de examen elevii care dau testarea la Limba și literatura romana. Incepe Evaluarea Naționala 2022, iar toți elevii trebuie sa fie la curent cu ultimele detalii. Elevii claselor a VIII-a susțin in perioada 14-17 iunie 2022 examenul de Evaluare Naționala. Rezultatele…

- Elevii claselor a VIII-a termina școala astazi, și se pregatesc pentru examenenele de Evaluare Naționala . Elevii claselor a VIII-a termina cursurile astazi, 3 iunie, mai devreme cu o saptamana fața de restul elevilor și copiilor de gradinița. Pentru restul elevilor cursurile se vor finaliza in data…

- Elevii din toate ciclurile de invațamant intra in vacanța de primavara astazi, 15 aprilie, pana in 1 mai. Vacanța va include atat Paștele catolic (17 aprilie), cat și Paștele ortodox (24 aprilie), precum și ziua libera din 1 mai, cand este sarbatoare legala. Este ultimul an școlar in aceasta structura,…

- Elevii din toate ciclurile de invațamant vor intra in vacanța de primavara vineri, 15 aprilie, pana in 1 mai. Vacanța va include atat Paștele catolic (17 aprilie), cat și Paștele ortodox (24 aprilie), precum și ziua libera din 1 mai, cand este sarbatoare legala. Este ultimul an școlar in aceasta structura,…

- Ministerul Educației Naționale a publicat recent informații privind desfașurarea simularilor pentru examenele de la Evaluarea Naționala 2022 și Bacalaureat 2022. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Maramureș, simularea examenului de Bacalaureat 2022 incepe in 28 martie, iar cea de Evaluare Naționala…