- Xavi a avut prima reactie dupa Barcelona – Real Madrid, scor 2-1, din etapa a 26-a din La Liga. Catalanii au facut un pas urias in lupta pentru titlu dupa ce si-au invins, in prelungiri, marea rivala. Franck Kessie a declansat nebunia pe Camp Nou, cu golul marcat in minutul 92. Din 2017, de la […] The…

- Ziua de duminica este una a derby-urilor, iar cele mai importante partide au parte de cele mai mari cote din lume la Mozzart Bet! Barcelona – Real Madrid (ora 22:00) cota 2.25 El Clasico iși desfașoara un nou episod in aceasta seara. Catalanii au un avantaj liniștitor de 9 puncte in fața rivalei Real…

- Liverpool a obținut o victorie istorica in fața lui Manchester United! Tot astazi, Barcelona s-a distanțat la 9 puncte de Real Madrid, dupa rezultatele inregistrate in etapa a 24-a din La Liga. In Serie A, AS Roma a rapus Juventus in derby-ul de pe Stadio Olimpico. Toate meciurile tari din campionatele…

- Carlo Ancelotti, resemnat dupa Real Madrid – Atletico 1-1. „Los Blancos” au pierdut alte doua puncte importante in La Liga, iar titlul este din ce in ce mai departe. Barcelona are acum un avans de 7 puncte, dar are un meci mai puțin disputat. Catalanii se pot distanța chiar la 10 puncte de rivali daca…

- Barcelona s-a distrat cu Sevilla, in timp ce Manchester City si Real Madrid au fost invinse la limita, in ultima runda. De cealalta parte, Ciprian Tatarusanu a fost invins cu scorul de 1-0 de Inter, in derby-ul din Milano. Tottenham a invins-o pe Manchester City cu scorul de 1-0. Cu acelasi scor a pierdut…

- PSG, Bayern si Barcelona s-au impus in duelurile de miercuri, in timp ce Ionut Radu a fost titular in infrangerea suferita de Auxerre pe terenul lui Monaco. Toate rezultatele zilei sunt pe AS.ro. Barcelona si-a marit avansul in fruntea campionatului din Spania. Catalanii au opt puncte in plus fata de…

- Real Madrid – Barcelona 1-3. Xavi a castigat Supercupa Spaniei 2023 si a ridicat deasupra capului primul sau trofeu din postura de antrenor al gruparii de pe Camp Nou. A facut-o intr-un mod spectaculos chiar impotriva marii rivale, in El Clasico. Barcelona a dat recital in Arabia Saudita si a castigat…

- Real Madrid – Barcelona 1-3. Gavi, meci colosal in „El Clasico”. Noua senzatie a fotbalului din Spania a reusit un gol si doua pase decisive. Supercupa Spaniei a fost primul trofeu castigat de Xavi pe banca celor de la Barcelona. Barcelona s-a distrat cu Real Madrid in finala Supercupei Spaniei, ce…