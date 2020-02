Stiri pe aceeasi tema

- Barcelona l-a transferat pe Martin Braithwaite. Presa din Spania noteaza ca gruparea catalana a achitat clauza de cumparare pentru jucatorul de la Leganes. 18 milioane de euro a platit Barcelona pentru inlocuitorul accidentatului Dembele, anunța MEDIAFAX.Cotidianul Mundo Deportivo noteaza…

- Situația de la Barcelona e tot mai tensionata. Echipa catalana a pierdut primul loc din La Liga, a fost eliminata din Cupa Spaniei, iar Leo Messi s-a certat cu Marc Andre Ter Stegen, Gerard Pique și Eric Abidal. Odata cu venirea lui Quique Setien, vestiarul Barcelonei trece prin momente tensionate care…

- FC Barcelona a revenit pe primul loc in clasamentul campionatului de fotbal al Spaniei, dupa ce s-a impus cu 1-0 in meciul cu Granada, duminica, in etapa a 20-a din La Liga, in primul joc de la numirea antrenorului Quique Setien. Unicul gol al partidei a fost reusit de Leo Messi (76),…

- Mijlocasul Carles Alena (FC Barcelona) a fost imprumutat pana la finele sezonului echipei Betis Sevilla, au informat sambata cele doua cluburi. ''FC Barcelona si Real Betis au convenit un acord pentru cedarea lui Alena la echipa din Sevilla. Real Betis ii va achita salariul jucatorului.…

- FC Barcelona si Real Madrid au terminat la egalitate, scor 0-0, miercuri, pe Camp Nou, intr-un meci restanta din etapa a X-a a campionatuljui spaniol de fotbal La Liga. Este primul scor de 0-0 inregistrat in El Clasico din 2002. Bale a marcat in minutul 70, dar golul a fost anulat cu VAR pentru ofsaid.…

- ​Aproximativ 50 de persoane au fost ranite în urma ciocnirilor între politie si separatisti catalani cu ocazia derbiului FC Barcelona - Real Madrid. Opt persoane au fost spitalizate, informeaza News.ro.LaLiga: Barcelona vs Real Madrid 0-0 / El Clasico fara goluri (dar cu multe ocazii)…

- Formatia FC Sevilla a fost invinsa, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, de echipa Villarreal, intr-un meci din etapa a XVII-a a campionatului Spaniei, potrivit news.roAu marcat El Haddadi ’62 pentru gazde si Albiol ’14 si Ekambi ’74 pentru oaspeti. Pentru FC Sevilla, este…

- FC Barcelona a obtinut o victorie importanta sambata, in deplasare, cu Leganes, in etapa a 14-a din La Liga, in conditiile in care se afla intr-o competitie stransa cu Real Madrid si cu Atletico Madrid pentru pozitia de lider in campionat. Catalanii s-au impus cu 2-1 (0-1) prin golurile reusite in mitanul…