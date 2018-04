Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai multe goluri in Liga Campionilor le-a reusit Real Madrid - 248, urmata de FC Barcelona - 234, Bayern Munchen - 230, Manchester United - 214, FC Porto - 178, Juventus - 178, Arsenal - 177, AC Milan - 165, Chelsea - 156 si... Cristiano Ronaldo - 119. Desi sursa citata nu precizeaza, statistica…

- Adrian Mutu crede ca Harry Kane este cel mai bun numar 9 din intreaga lume la ora actuala. Mutu anticipeaza ca atacantul se va transfera tot in Anglia, iar despre Neymar a declarat ca are sanse mari sa ajunga la Real Madrid. Adrian Mutu a semnat CONTRACTUL: lovitura la 39 DE ANI. "De astazi…

- Noua jucatori ai echipei FC Barcelona au fost supusi unui control antidoping al reprezentantilor FIFA inainte de antrenamentul de joi al formatiei catalane, informeaza sport.es.Fotbalistii testati sunt Sergio Busquets, Paulinho, Jordi Alba, Lucas Digne, Gerard Pique, Andre Gomes, Ter Stegen,…

- Sergi Roberto, 26 de ani, și-a prelungit joi contractul cu Barcelona și a vorbit pentru jurnaliștii spanioli despre Pep Guardiola și Luis Enrique, dar și despre șansele pe care le mai are PSG dupa ce a pierdut meciul tur de pe "Santiago Bernabeu" cu 1-3. Spaniolul va ramane pe Camp Nou pana in 2022…

- FC Barcelona intalnește azi, pe teren propriu, pe Getafe, formație aflata pe un trend ascendent, avand 4 meciuri fara infrangere. Partida va incepe la 17:15, in direct la TV Digi 4 și liveTEXT pe GSP.RO. VEZI AICI LIVETEXT Catalanii n-au pierdut niciun meci in acest sezon, avand doar 4 remize in 22…

- Tehnicianul formatiei Manchester United, Jose Mourinho, a declarat ca nu il va retine pe atacantul suedez Zlatan Ibrahimovici, in cazul in care acesta va dori sa plece la alta echipa. "Daca este adevarat ca Zlatan vrea un viitor la un alt club din strainatate, atunci sunt pregatit sa fac totul pentru…

- Chinuit de accidentari, Zlatan Ibrahimovic a decis sa plece de la Manchester United, anunta Sport.ro.Zlatan s-a accidentat din nou dupa operatia suferita anul trecut, iar Mourinho a anuntat ca suedezul e in pragul retragerii. Totusi, Zlatan vrea sa mai joace si si-a gasit deja echipa.…

- Runda 18-a din LaLiga a fost benefica doar pentru FC Barcelona, nu și pentru Real Madrid. Dupa victoriile de sambata bifate Atletico și Valencia, duminica a fost randul Barcei sa confirme și sa-și continue drumul spre titlul de campioana. Catalanii ...