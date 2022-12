Stiri pe aceeasi tema

- O pasagera din autocarul cu turiști straini care a intrat in limitatorul de inalțime de la Pasajul Unirii din București a declarat pentru Digi24 ca șoferul a condus 16 ore fara pauza. Potrivit presei din Grecia, autocarul plecase din Volos și a mers 900 de kilometri. Un om a murit și alți 22 au fost…

- Premierul Viktor Orban, șeful guvernului de la Budapesta, a purtat un fular pe care era desenata o harta cu Ungaria Mare, care includea și Transilvania. Chiar premierul Ungariei a postat pe internet un clip video in care se vede ca are la gat acest fular. Inregistrarea a fost realizata la Budapesta,…

- Ucraina il va convoca pe ambasadorul Ungariei pentru a protesta fața de faptul ca premierul Viktor Orban a mers la un meci de fotbal purtand un fular care infațișeaza o parte din teritoriul ucrainean ca parte a Ungariei, a declarat marți Ministerul ucrainean de Externe, transmite Reuters. „Promovarea…

- In data de 19 iunie, Pasajul Unirii din Capitala a fost inchis pana in septembrie pentru reparații. In aceasta seara (21 noiembrie 2022) incepe și instalarea sistemului de ventilație pentru extragerea noxelor din tunel, precum și montarea de stingatoare. Pana la data de 8 decembrie, circulația rutiera…

- George Cojocaru avea 43 de ani, era din Dorohoi și a murit la sfarșitul luni august, intr-un spital din Spania, dupa ce a fost batut cu bestialitate intr-un local. Cand a aflat ca fratele sau este in coma, celalalt baiat al familiei – internat și el intr-un spital din București - a facut infarct și…