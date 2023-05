Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Ilfov l-au retinut, sambata, pentru 24 de ore pe barbatul care si-a sechestrat, timp de peste 24 de ore, fetita de cinci ani, intr-o locuinta din Chiajna, eliberand-o dupa negocieri si interventii ale autoritatilor. El este cercetat pentru infractiuni de lipsire de libertate, amenintare…

- Avand in vedere evenimentul sesizat cu privire la faptul ca o femeie a fost agresata de catre sot si alungata din locuinta, acesta baricandandu se impreuna cu fiica minora, de 5 ani, Compartimentul de Relatii Publice din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Ilfov transmite ca la data de 6…

- Barbatul care si-a sechestrat propria fiica, in Chiajna, si a amenintat ca arunca toata casa in aer. A fost retinut pentru 24 de ore. Barbatul care si-a sechestrat propria fiica, retinut pentru 24 de ore (Inquam Photos / Octav Ganea) Peste 50 de politisti, mascati, negociatori si lunetisti au impanzit…

- Barbatul care s-a baricadat in locuinta cu copilul sau de 5 ani, dupa ce si-a agresat sotia si a alungat-o, a amenintat live pe Facebook ca arunca in aer casa, unde are trei butelii, scrie Antena 3. Negocierile cu el continua de mai bine de 20 de ore.Barbatul s-a filmat fiind in direct pe rețeaua de…

- Barbatul care a injunghiat mortal un altul, sambata, in timpul sacrificarii unui miel, a fost retinut pentru 24 de ore pentru omor, anchetatorii stabilind ca fapta ar fi avut loc in urma unui conflict spontan intre cei doi. Initial, politistii au precizat ca totul s-ar fi intamplat in mod accidental.…

- Autorul crimei de la o stana din Dolj, in timpul sacrificarii unui miel, a fost reținut pentru 24 de ore.„Avand in vedere concluziile preliminare formulate de medicul legist din cadrul I.M.L. Craiova, declarațiile fluctuante ale martorilor, precum și suspiciunile cu privire la imprejurarile comiterii…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au indisponibilizat peste 21.000 de țigarete netimbrate, precum și un autoturism folosit la transportarea lor in cadrul unei acțiuni flagrante, dar și a doua percheziții domiciliare efectuate. La data de 19 martie a.c., polițiștii Serviciului…

- Duminica, 12 februarie, la ora 17.50, Inspectoratul de Politie Judetean Bihor a fost sesizat ca, pe raza localitații bihorene Voivozi, in apropierea cimitirului, a fost gasit un barbat decedat, in spatele unui autoturism, prezentand leziuni in zona capului.La fața locului s-au deplasat cu operativitate…