Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a initiat o plangere la Curtea Internationala de Justitie (CIJ) impotriva SUA, in care sustine ca sanctiunile impuse de Washington in luna mai incalca tratatul bilateral incheiat de cele doua tari in 1955, a anuntat marti CIJ, transmite agentia de presa Reuters. Plangerea formulata…

- Un judecator federal din Washington a revocat vineri eliberarea condiționata a fostului șef de campanie a lui Donald Trump, Paul Manafort, acuzat de tentativa de influențare a martorilor in ancheta privind ingerința ruseasca in alegerile prezidențiale din SUA, scrie AFP.

- Ministrii de Finante din statele membre ale G7, cele mai apropiate aliate ale Statelor Unite, au condamnat cu fermitate, sambata, tarifele impuse de presedintele american Donald Trump importurilor de otel si aluminiu, pregatind terenul pentru o intalnire la nivel inalt dificila, care va avea loc saptamana…

- O echipa de oficiali Casa Alba urmeaza sa se deplaseze in acest weekend la Singapore pentru a pregati posibilul summit intre presedinte american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-Un, a declarat un purtator de cuvant al Administratiei de la Washington, potrivit agentiei Reuters.

- Președintele Ucrainei, Petro Porosenko, a semnat decretul pentru adoptarea deciziei de extindere a sancțiunilor asupra companiilor și entitaților din Rusia, potrivit informațiilor publicate vineri pe site-ul prezidențial, informeaza Reuters.

- Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, a afirmat ca Washington e de acord sa ridice sancțiunile impuse Coreei de Nord, dar cu condiția renunțarii complece la programul nuclear al Phenianului. Pompeo a declarat ca SUA sunt dispuse sa renunte la sanctiuni, ceea ce ar permite americanilor…

- Un avion avandu-i la bord pe cei trei americani eliberati de Coreea de Nord a aterizat joi la o baza militara din apropiere de Washington, acestia fiind asteptati de presedintele american Donald Trump, precum si de vicepresedintele Mike Pence si de secretarul de stat Mike Pompeo, veniti sa ii intampine,…