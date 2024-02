In urma cu cateva zile, TurdaNews a publicat un articol despre un barbat care a fost surprins in timp ce abandona trei cațeluși in Aghireș. Citește și: VIDEO: Oameni fara suflet! Un barbat a fost surprins in timp ce abandona trei cațeluși… (UPDATE) Acum, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor au efectuat demersurile necesare pentru identificarea persoanei vinovate, stabilind ca este vorba despre un barbat, de 57 de ani, din Cluj-Napoca. Acesta a fost sancționat contravențional in temeiul Legii 205/2004 privind protecția animalelor, cu amenda in valoare de 4.000 de lei, pentru abandonul…