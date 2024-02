Unii oameni chiar par ca nu au suflet și iți dai seama de chestia asta dupa modul in care iși trateaza animalele de companie. Spre exemplu, un clujean s-a gandit ca e o idee buna sa abandoneze trei suflete nevinovate. Barbatul din comuna Aghireș, județul Cluj, a fost surprins aseara, 2 Februarie 2024, de o camera de supraveghere, in timp ce abandona 3 cațeluși. Filmarea a ajuns imediat in online, mai exact pe pagina de Facebook Andreea & Benji’s Happy Dogs. Postarea a creat multe controverse, iar unii internauți spun ca barbatul ar fi fratele viceprimarului sau fratele unui consilier local. Mai…