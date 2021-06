Potrivit procurorilor, incidentul cu final tragic s-a produs intr-un bar din apropierea secției de poliție unde lucra omul legii. Atat acesta, cat și victima, consumau bauturi alcoolice, iar la un moment dat a avut loc un schimb de replici, victima l-a injurat pe polițist și a plecat.Ofițerul a ieșit pe strada dupa barbat, l-a doborat la pamant și l-a lovit de mai multe ori cu piciorul in fața și in barbie, pana l-a lasat inconștient, dupa care a revenit in bar. Procurorii susțin ca "motivatia agresiunii nu a fost stabilita pana la acest moment procesual”,Loviturile primite de victima au fost…