Bărbați prinși în flagrant la mall în timp ce furau cabluri de cupru, în miez de noapte Polițiștii Secției 4 Poliție Urbana Timișoara au reținut aseara doi barbați in varsta de 30 și 44 de ani banuiți de tentativa la furt calificat. „In fapt, la data de 31 martie 2023, in jurul orei 23:20, polițiștii Secției 4 Poliție Urbana Timișoara au fost sesizați prin apel 112 de un agent de paza cu […] Articolul Barbați prinși in flagrant la mall in timp ce furau cabluri de cupru, in miez de noapte a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Secției 4 Poliție Urbana Timișoara au reținut, vineri, doi barbați in varsta de 30 și 44 de ani, banuiți de tentativa la furt calificat. Aceștia au fost introduși in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva al Inspectoratului de Poliție al Județului Timiș.

- In ultima zi a lunii martie, polițiștii Secției 4 Poliție Urbana Timișoara au reținut doi barbați in varsta de 30 și 44 de ani banuiți de tentativa la furt calificat. Aceștia au fost introduși in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul I.P.J. Timiș. In fapt, la data de 31.03.2023, in jurul…

- La data de 23 februarie a.c., cele 2 persoane au fost prezentate Tribunalului Neamt, fata de acestea fiind dispusa masura arestarii preventive, pentru 30 de zile. Activitatile au beneficiat de suportul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane. Actiunea a beneficiat…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Jimbolia, judetul Timiș, au depistat patru cetateni din Nepal, toți cu permise de ședere valabile, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Sebia. „In data de 2 martie 2023, ora 02:00, politistii de frontiera din cadrul Sectorului…

- Politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Timis, in cooperare cu politisti din cadrul IPJ Timiș, au prins un barbat in timp ce ajuta șapte cetateni din Turcia in incercarea de a trece ilegal frontiera de vest. Migranții intrasera ilegal in Romania, traversand…

- Un barbat din municipiul Cluj-Napoca a fost plasat sub control judiciar pentru furtul a circa 50 de kilograme de cabluri din cupru și 40 de kilograme de deșeuri din aluminiu.Joi, 26 ianuarie, polițiștii Secției 7 Poliție Cluj-Napoca au dispus reținerea barbatului in varsta de 32 de ani, din municipiul…

- Acțiunea procurorilor DIICOT Constanța a fost sprijinita de polițiștii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta. Doi indivizi au fost prinși cand incercau sa vanda un kilogram și 300 de grame de canabis.

- Polițiștii Secției 4 Urbane Timișoara au reținut ieri trei barbați, in varsta de 17, 20, respectiv 34 de ani, banuiți de savarșirea infracțiunii de tentativa de furt calificat. Aceștia au fost introduși in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș.…