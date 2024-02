Stiri pe aceeasi tema

- Trei barbați din Cluj-Napoca au fost reținuți de polițiști, dupa ce au fost prinși in flagrant in timp ce furau mai multe colete dintr-un easybox. Indivizii, spun polițiștii citați de Știri de Cluj, ar fi forțat 11 cutii, dupa ce au distrus sistemul de supraveghere video.

- Astfel, la data de 5 februarie 2024, acestia au fost prinsi in flagrat delict, intr un local, la scurt timp dupa ce ar fi primit 2.500 de lei de la persoana vatamata, un barbat, de 42 de ani. La data de 5 februarie 2024, politisti din cadrul Politiei Municipiului Constanta Serviciul Municipal de Investigatii…

- La data de 3 februarie a.c., politisti din cadrul Politiei Municipiului Mangalia ndash; Postul de Politie Tuzla au documentat activitatea infractionala a doi barbati, de 26 de ani, respectiv 30 de ani, potrivit IPJ Constanta. Conform sursei citate, la data de 3 februarie a.c., acestia au fost depistati…

- Poliția londoneza a anunțat zilele trecute indeplinirea cu succes a doua operațiuni in urma carora au fost arestate 31 de persoane care talhareau noaptea turiști și persoane „vulnerabile” ori aflate in stare de ebrietate, in special in cartierele West End și Soho. Astfel, agenții de poliție s-au plimbat…

- Jandarmii prahoveni au prins in flagrant doi soferi de TIR care furau combustibil dintr-o cisterna, transferandu-l in cea de-a doua. Pana la sosirea jandarmilor, cei doi reusisera sa sustraga aproape o tona de combustibil lichid usor, potrivit news.ro.Potrivit unei informari date publicitatii, joi,…

- Incidentul a avut loc, joi, in comuna Brazi din Prahova, dupa ce șoferii de TIR au fost prinși de jandarmi in timp ce transferau combustibil dintr-o cisterna in alta, informeaza News.ro.„O patrula din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Prahova a surprins in flagrant, pe raza localitatii Brazi,…

- Percheziții de amploare la o rețea de traficanți de droguri din Cluj și Iași. Mai multe persoane sunt acuzate ca au introdus in Romania substanțe interzise de mare risc, care urmau sa ajunga in cluburi, camine studențești și unitați școlare din toata țara.

- Doi barbați, de 31 și 32 de ani, care incercau sa scape de o pedeapsa cu inchisoare, au fost prinși de polițiști in comuna Margineni, respectiv in comuna Stanișești. Barbatul prins in Margineni, de 32 de ani, este condamnat la 1 an și 4 luni de inchisoare. Cel prins in Stanișești are 31 de ani […] Articolul…