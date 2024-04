Stiri pe aceeasi tema

- Barbat de 30 ani din Cugir, cu dosar penal și ordin de protecție provizoriu: Este acuzat ca și-a batut iubita de 24 de ani Barbat de 30 ani din Cugir, cu dosar penal și ordin de protecție provizoriu: Este acuzat ca și-a batut iubita de 24 de ani Un barbat din Cugir s-a ales cu dosar penal și ordin…

- La data de 13 martie a.c, politistii din cadrul Politiei Municipiului Constanta Sectia 1 Politie au fost sesizati cu privire la faptul ca un barbat ar fi agresat fizic o tanara si ar fi amenintat o femeie.Politistii deplasati la fata locului au constatat ca la data de 8 martie a.c., un barbat, de 26…

- Polițiștii Secției 2 Poliție Bacau au fost sesizați, pe 13 februarie, de catre o localnica de 63 de ani, despre faptul ca persoane necunoscute i-au sustras un caine rasa „Collie”. In urma activitaților investigative efectuate, polițiștii au identificat un barbat de 43 de ani, din municipiu, banuit de…

- Polițiștii Secției 7 Suciu de Sus au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 despre faptul caun barbat de 62 de ani, din Targu Lapuș, și-ar fi agresat fizic mama. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat faptul ca, barbatul și-ar fi agresat fizic și fiica și fosta soție.In cauza, polițiștii…

- Ordin de protecție și dosar penal pentru un barbat de 28 de ani, din Aiud: Și-ar fi agresat și amenințat iubita Ordin de protecție și dosar penal pentru un barbat de 28 de ani, din Aiud: Și-ar fi agresat și amenințat iubita La data de 28 ianuarie 2024, Poliția Municipiului Aiud a fost sesizata de catre…

- Un barbat din Alba s-a ales cu ordin de restricție pe numele sau dupa ce și-a batut iubita, beat fiind Un barbat din Alba s-a ales cu ordin de restricție pe numele sau dupa ce și-a batut iubita, beat fiind La data de 17 ianuarie 2024, in jurul orei 13,30, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de…

- Un barbat „alcoolizat”, din Șibot, in varsta de 56 de ani, și-a agresat concubina: S-a ales cu ordin de protecție și dosar penal Un barbat „alcoolizat”, din Șibot, in varsta de 56 de ani, și-a agresat concubina: S-a ales cu ordin de protecție și dosar penal La data de 16 ianuarie 2024, in jurul orei…

- Politistii Sectiei 5 Politie Rurala Petru Rares, judetul Bistrita Nasaud au fost sesizati astazi cu privire la faptul ca un barbat a cazut de pe remorca unui tractor.potrivit IPj Bistrita Nasaud, din primele date, politistii au constatat faptul ca un barbat de 60 de ani din Bata, a cazut de pe remorca…