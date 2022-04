Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii aradeni au gasit, in noaptea de vineri spre sambata, un barbat decedat pe o strada din localitatea Dorobanți, iar ancheta a scos la iveala ca acesta a fost victima unui accident rutier. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Accident produs sambata dupa-masa, in Giroc, la intersecția dintre strada Dunarea și strada Trandafirilor. Un șofer care a urcat baut la volan a intrat cu mașina intr-un alt autoturism, care circula regulamentar. Șoferul nevinovat a fost ranit.

- Accident rutier in municipiul Constanta. O victima.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina vineri seara in municipiul Constanta.Potrivit primelor informatii, este vorba despre un accident rutier pe bulevardul Mamaia, in zona Satului de Vacanta. Este implicat…

- La data de 14 martie 2022, ora 09:01, un barbat in varsta de 33 de ani, din comuna Sohodol, judetul Alba, in timp ce conducea o autoutilitara pe strada Calea Zarandului, din municipiul Deva, in direcția bulevardul Iuliu Maniu spre strada Mihai Viteazu, la intersecția Calea Zarandului cu strada Mihai…

- Accident rutier in municipiul AradIn aceasta noapte, in jurul orei 3.40, a avut loc un accident rutier usor pe strada Margareta Bibici, din municipiul Arad.Din cercetari a reiesit ca un barbat de 26 de ani, din Tunisia care conducea un autoturism pe strada Margareta Bibici, ajungand la intersectia cu…

- accMarți, 15 februarie, la ora 17.48, polițiștii din Șomcuta Mare au fost sesizați prin apel 112 despre faptul ca in localitatea Hideaga a avut loc un eveniment rutier soldat cu vatamarea corporala a unei persoane. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un barbat de 51 de ani din Baia Sprie,…

- Un barbat de 30 de ani a fost injunghiat, luni, pe o strada din localitatea Mircea Voda, judetul Constanta, in urma unui conflict spontan. Victima a fost transportata la spital, iar agresorul este audiat de politisti. ”La data de 14 februarie a.c., politisti din cadrul Sectiei 6 Rurala Cernavoda au…

- In seara de sambata spre duminica, politistii au fost sesizati prin SNUAU 112 despre producerea unui accident in Tiha Bargaului, judetul Bistrita Nasaud. In urma deplasarii la locul evenimentului, politistii au constatat faptul ca un atelaj hipo in care se afla un tanar de 29 de ani si un barbat de…